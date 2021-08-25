Новый учебный год в школах страны начнется очно

Все школы страны готовы к 1 сентября и к приему 17 миллионов школьников. Новый учебный год начнется очно. Об этом на заседании Госсовета по вопросам образования сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

- Готовимся к празднованию в школах Дня знаний, который пройдет в очном формате. Приоритет здесь - вопросы безопасности: противопожарной, санитарно-эпидемиологической, и конечно же антитеррористической, - отметил министр.

Он добавил, что на сегодняшний день вдвое ускорены темпы капремонта образовательных учреждений.