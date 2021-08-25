Ваня Малозёмов, Леонид Бурков и Сережа Орлов вместе учились в Белозерской школе N 1. Рыбачили. Озоровали. Вместе носили стихи в редакцию газеты "Белозерский колхозник". Первенствовал Серега - его стихи про тыкву победили во всесоюзном конкурсе. Сам Корней Чуковский радостно приветствовал юного поэта.

Перед уходом в армию летом 1940 года ребята сфотографировались. Слева направо: Сергей Орлов, Иван Малозёмов и Леонид Бурков. Фото: Из фондов БУК ВО "Белозерский областной краеведческий музей"

Ваня и Леня тянулись за другом. Последняя публикация стихов Вани Малозёмова в "Белозерском колхознике" была 18 июня 1940 года.

Ребят призвали в армию.

Леня Бурков попал в стрелковую часть. Прошел всю войну. Вернулся домой с орденом Красной Звезды.

Иван и Сергей стали танкистами. Иван окончил Саратовское бронетанковое училище, Сергей - Челябинское.

"...02.07.42 группа наших танков в составе 7 средних и 5 малых танков во главе с тов. Малозёмовым обороняла рубеж в районе с. Погремец. Район обороны подвергался непрерывной бомбардировке. Противник бросил в атаку до 20 тяжелых и средних танков, полк мотопехоты при поддержке двух дивизионов тяжелой артиллерии. Тов. Малозёмов принял бой. В результате противник потерял сгоревшими 6 танков, подбитыми - 12... Огнем противника машина тов. Малозёмова была подбита и загорелась. Тов. Малозёмов не бросил танк. Продолжая вести огонь по противнику..."

31 января 1943 года в бою за Сталинград Иван получил смертельное ранение. Умер в госпитале. Ему был 21 год. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

17 февраля 1944-го 22-летний командир танка КВ-1С старший лейтенант Сергей Орлов живым факелом скатился по броне и упал на дымящийся снег.

"В бою в районе Безымянной высоты проявил мужество и отвагу. Когда танк тов. Орлова был подбит и загорелся, продолжал вести огонь из горящего танка..."

Так под псковской деревней закончилась война для Сергея. Ожог 2-3-й степени лица и обеих кистей рук.

Через полгода Сергея признали негодным к службе. "Стойкое рубцовое обезображивание лица с недостаточностью века на левом глазу, обширных рубцов обеих кистей и пальцев..."

Сергей спал с открытыми глазами. Хирурги провели сложнейшую операцию, заново воссоздав левое глазное веко.

Сергей вернулся в родной Белозерск. 9 мая 1945-го, узнав по радио о Победе, Сергей в одну ночь написал поэму "Командир танка" памяти Вани Малозёмова.

В 1969 году Сергей Орлов, побывав в Волгограде, записал в дневнике об Иване: "Не знаю, кем бы он стал, если бы не лег в землю на Мамаевом кургане, может, математика пересилила бы в нем поэзию..."

У Сергея с Иваном и дата юбилейная нынче одна на двоих: они родились 100 лет назад, в 1921 году (Леня Бурков был на год младше).

Сергей родился 22 августа в селе Мегра, а Иван - 26 ноября в деревне Пестово.

Большое село Мегра с пристанью, школой и библиотекой вскоре после войны похоронили на дне Волго-Балта.

Родную деревню Вани Малозёмова, где до войны жили почти сто человек, просто извели. Там, где она была, - лес да бурьян.

Дата

100 лет назад в Белозерье родились поэты и герои-танкисты Сергей Сергеевич Орлов и Иван Прокопьевич Малозёмов.

Из стихов Сергея Орлова

Его зарыли в шар земной,

А был он лишь солдат.

Всего, друзья, солдат простой

Без званий и наград...

1943

Пусть о нас вспоминать

будут редко,

Пусть потомки забудут о том,

Как за них несчастливые предки

Умирали под Мгой и Орлом.

1944

Ванюше Малозёмову

(из поэмы "Командир танка")

Заходи в моё стихотворенье,

Запросто, как в дом родной

входил.

Силой своего воображенья

Я хочу, чтоб ты на свете жил.

Песни пел, плечистый,

крутолобый,

Обнимал девчонок на ветру,

В честь Победы

с земляками чтобы

Пива выпил на честном пиру...

1945

* * *

Моей деревни больше нету.

Она жила без счета лет,

Как луг, как небо, бор и ветер, -

Теперь ее на свете нет.

Она дышала теплым хлебом,

Позванивая погромком,

К ней на рогах коровы небо

Несли неспешно людям в дом.

Плывут над ней, взрывая воды,

Не зная, что она была,

Белы, как солнце, теплоходы,

Планеты стали и стекла.

И дела нет на них, пожалуй,

Уж ни одной душе живой,

Что здесь жила, пахала, жала

Деревня русская век свой...

И я пройду по дну всю пойму,

Как под водой ни тяжело.

Я всё потопленное помню.

Я слышу звон колоколов...

1963

* * *

Когда это будет, не знаю,

В краю белоногих берёз

Победу девятого мая

Отпразднуют люди без слез.

Поднимут старинные марши

Армейские трубы страны,

И выедет к армии маршал,

Не видевший этой войны.

И мне не додуматься даже,

Какой там ударит салют,

Какие там сказки

расскажут

И песни какие споют.

Но мы-то доподлинно знаем,

Нам знать довелось на роду,

Что было девятого мая

Весной в сорок пятом году.

1975

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