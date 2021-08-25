Американские вузы начали штрафовать и даже отчислять непривитых учащихся

Учебный год в США набирает обороты, и те американские вузы, которые обязали преподавателей и студентов привиться от коронавируса, один за другим идут на самые крайние меры против отказников. Кампания по вакцинации поначалу давала надежды на то, что в этот раз, наконец-то, удастся вернуться к привычному обучению в классах. Но летом недостаточное число привитых и стремительное распространение дельта-штамма COVID-19 вновь смешали все карты и грозят новыми карантинами и удаленками. На этом фоне все больше вузов в США требовали от преподавателей и студентов привиться от коронавируса перед возвращением в аудитории. А теперь, когда времени на уговоры уже не осталось, начались "репрессии".

Квиннипэкский университет (штат Коннектикут) предупредил около 600 еще не привившихся студентов, что будет еженедельно штрафовать тех, кто не предоставит информацию по вакцинации до 14 сентября. По данным телеканала CNN, поначалу штраф составит 100 долларов в неделю, а затем будет постепенно расти до 200 долларов. В общей сложности за семестр могут оштрафовать на сумму до 2275 долларов (в пересчете на рубли около 166 тысяч). Кроме того, отказникам заблокируют Wi-Fi на территории кампуса и доступ ко внутренним информационным ресурсам вуза. В качестве альтернативы вакцинации допускается еженедельное тестирование на ковид, но за каждый пропуск такого теста тоже будут штрафовать на 100 долларов.

Виргинский университет (штат Вирджиния) исключил из списков 238 учащихся, которые к установленному сроку не предоставили подтверждения вакцинации или отвода по медицинским или религиозным обстоятельствам. Руководство вуза пояснило, что может принять от них документы на восстановление только в том случае, если они предоставят подтверждение вакцинации. Немного другим путем пошел колледж Уэслиан в штате Западная Вирджиния. Там от учащихся не требуют обязательной вакцинации, но для непривитых студентов ввели разовый "ковидный сбор" в размере 750 долларов. Средства от этого сбора пойдут на оплату тестов для прививочных скептиков, а также на меры санитарной безопасности. Отказников также обяжут еженедельно проходить тестирование и носить маски на территории колледжа.

Аналогичное решение выбрал колледж Бирмингем-Южный (штат Алабама), где разовый "ковидный сбор" составит 500 долларов. "Наша цель не срубить с каждого по 500 долларов, а обеспечить безопасность всех учащихся, - пояснил местному телеканалу WVTM глава колледжа Дэниель Коулмен. - Если это стимулирует людей вакцинироваться, тем лучше".

Некоторые учебные заведения все еще не теряют надежды уговорить студентов по-хорошему. Так, Обернский университет (штат Алабама) зазывает учащихся на прививку, обещая им участие в лотерее, среди призов которой - разрешения на бесплатную парковку, сертификаты на неограниченное питание в местных столовых и даже скидка на обучение в 1 тысячу долларов. Канзасский университет (штат Канзас) раздает подарочные сертификаты на 40 долларов первым четырем тысячам привившихся студентов, а также разыграет среди них один бесплатный семестр обучения.

Квиннипэкский университет будет штрафовать отказников на 100-200 долларов в неделю, а Виргинский университет отчислил 238 непривитых студентов

В целом же постепенный переход от стимулирования к обязаловке - общая для США тенденция. После того как на этой неделе американский регулятор наконец полностью одобрил препарат Pfizer (ранее он, как и другие вакцины, использовался на условиях для экстренных случаев), президент Джозеф Байден призвал и госструктуры, и частный сектор активнее вводить обязательную вакцинацию для сотрудников.

Тем временем

Власти Италии могут ввести обязательную вакцинацию населения, если до середины сентября количество иммунизированных граждан не достигнет 80-процентной отметки. Об этом в интервью туринской La Stampa предупредил замминистра здравоохранения Пьерпаоло Силери. В настоящий момент вакцинацию прошли 67 процентов итальянцев. Согласно последним данным, львиная доля госпитализированных с коронавирусом - это либо непривитые граждане, либо получившие лишь первую дозу вакцины. По словам замминистра, время вышло, Италия больше не может ждать: "Это последний призыв к вакцинации".

Подготовила Нива Миракян, Рим