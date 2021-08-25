Аналитики назвали самые популярные беспроводные наушники в России

Apple AirPods стали самыми популярными беспроводными наушниками в России - они занимают 40% рынка, говорится в пресс-релизе в компании МТС. Всего в январе-июне россияне купили более 5,2 млн Bluetooth-гаджетов на сумму 22 млрд рублей.

Аналитики отмечают, что проводные модели впервые потеряли первенство по количеству купленных устройств - в первом полугодии 2021 года их доля на российском рынке наушников составила 47%, а продажи упали на 18%. Одновременно с этим продажи беспроводных гарнитур в натуральном выражении увеличились на 41%.

Apple заняла 40% российского рынка беспроводных наушников в денежном выражении. Самые покупаемые модели - Airpods 2 с зарядным футляром и Airpods Pro. Их количество выросло на 34% и 125% соответственно. Второе место по сумме продаж заняла компания JBL с долей 14%, далее идет Samsung с 13%, Xiaomi - 6%, Sony и Huawei по 4%.

В натуральном выражении лидирует JBL. Компания заняла 20% российского рынка беспроводных наушников. В тройку вошли Xiaomi - 14% и Apple - 11%. На четвертом месте Samsung - 5%, на пятом - Honor с 4% и на шестом - Huawei с 2%.

Первое место по продажам заняли Xiaomi Mi TWS Earbuds Basic 2. Это объясняется тем, что данные наушники - одни из самых дешевых на рынке и стоят около 1600 рублей. Второе место заняли AirPods второго поколения, третье место у AirPods Pro.