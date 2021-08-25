Анна Кузнецова: Кто и как должен сделать детство безопасным

Современный мир, такой удобный и комфортный для взрослого, оказался небезопасным для ребенка. Дети падают из окон, калечатся на заброшенных стройках, гибнут в ДТП и от суицидов, страдают от школьной травли, попадают в руки реальных и виртуальных преступников. Главной причиной всех этих опасностей может оказаться бесконтрольное свободное время. Чем меньше заняты дети, тем больше вероятность трагедий. К такому неутешительному выводу пришли в институте уполномоченного по правам ребенка. Кто и как должен сделать детство безопасным? На эти и другие вопросы искали ответы региональные детские правозащитники вместе с Анной Кузнецовой, омбудсменом России.

На XVII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка Анна Кузнецова обратила внимание на три главных угрозы, которые приводят к гибели детей: действия преступников (50,2% случаев), ДТП (16,9%) и суициды (12,2%).

- Исходя из этих тревожных данных, мы видим, что ситуация в сфере детской безопасности сегодня иная, чем несколько лет назад, - отметила Кузнецова. - Задача обеспечения безопасности детей - забота не только правоохранительных ведомств, но и всех нас, кто участвует в жизни детей - а это порядка 20 ведомств.

За последнее десятилетие детское население нашей страны достигло исторического максимума: из 146 миллионов россиян 30 миллионов - дети. Но задуматься о детской безопасности нужно не только поэтому. По мнению детского омбудсмена, детская безопасность - основа защиты прав ребенка в любой сфере деятельности. "Без нее все остальные права теряют смысл", - отмечает Кузнецова.

Проблемой безопасности детства институт детского омбудсмена занимается не первый год. По инициативе детского омбудсмена с 2020 года МВД России ведет ведомственную статистику случаев выпадения детей из окон. Минстрой России изменил строительные нормы и правила - теперь в новостройках окна должны в обязательном порядке оборудоваться блокираторами. В июле 2021 года утвержден новый ГОСТ на оконные блоки и конструкции. Он вступит в силу осенью и подразумевает установку детского замка безопасности.

Чем меньше заняты дети, тем больше вероятность трагедий

В прошлом году детскими правозащитниками и волонтерами было проверено около 754 тысяч объектов детской инфраструктуры: более ста тысяч детских и спортивных, школьных площадок, парки, скверы, места для купания. Заброшенный недострой активисты тоже не обошли стороной. Многие объекты участники акции "Безопасное детство" приводили в порядок своими руками. По мнению Анны Кузнецовой, обезопасить детей поможет комплексный подход. Например, чтобы качественно организовать занятость и досуг ребенка, нужно строить круглогодичные лагеря и дома отдыха для детей, искать способы 100-процентной занятости детей во время школьных каникул.