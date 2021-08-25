Астрономы обнаружили тысячи неизвестных ранее радиосигналов галактик

Ученые с помощью ASKAP - одного из самых чувствительных радиотелескопов, запечатлели Большое Магелланово Облако, которое находится на расстоянии 158 200 световых лет от Земли. Изображение показало тысячи неизвестных ранее источников радиосигналов - ближайших звезд и галактик, находящихся в миллиардах световых лет от Земли.

Международная группа ученых сделала один из самых четких снимков карликовой спиральной галактики. Во время его анализа они также изучили сами звезды, которые формируют структуру Большого Магелланова Облака, в том числе туманность Тарантул, наиболее активную область звездообразования. Результаты исследования опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Как передает пресс-служба Кильского университета в Великобритании слова ведущего автора исследования Клары Пеннок, новое четкое изображение показывает тысячи радиоисточников, которые ученые никогда раньше не видели. По ее словам, большинство из них являются галактиками в миллионах или даже миллиардах световых лет за пределами Большого Магелланова облака. Во множестве этих галактик звезды формируются с огромной скоростью.

Астрономы отметили: при таком количестве звезд и туманностей повышенная резкость изображения сыграла важную роль. Удалось увидеть такие источники радиоизлучения, как молодые звезды и планетарные туманности, которые возникают в результате гибели таких звезд, как Солнце.

Большое Магелланово Облако из-за близости к Млечному Пути является отличным ориентиром для исследователей, изучающих фундаментальные вопросы, такие как формирование звезд и структура галактик.

Исследователи не собираются останавливаться на достигнутом. Эти снимки - часть масштабной работы, в ходе которой должно обнаружиться сорок миллионов галактик, которые будут подробно изучать.