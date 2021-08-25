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25.08.2021 13:20
Рубрика: Общество

Астрономы обнаружили тысячи неизвестных ранее радиосигналов галактик

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые с помощью ASKAP - одного из самых чувствительных радиотелескопов, запечатлели Большое Магелланово Облако, которое находится на расстоянии 158 200 световых лет от Земли. Изображение показало тысячи неизвестных ранее источников радиосигналов - ближайших звезд и галактик, находящихся в миллиардах световых лет от Земли.

Фото: iStock
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Международная группа ученых сделала один из самых четких снимков карликовой спиральной галактики. Во время его анализа они также изучили сами звезды, которые формируют структуру Большого Магелланова Облака, в том числе туманность Тарантул, наиболее активную область звездообразования. Результаты исследования опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Как передает пресс-служба Кильского университета в Великобритании слова ведущего автора исследования Клары Пеннок, новое четкое изображение показывает тысячи радиоисточников, которые ученые никогда раньше не видели. По ее словам, большинство из них являются галактиками в миллионах или даже миллиардах световых лет за пределами Большого Магелланова облака. Во множестве этих галактик звезды формируются с огромной скоростью.

Астрономы отметили: при таком количестве звезд и туманностей повышенная резкость изображения сыграла важную роль. Удалось увидеть такие источники радиоизлучения, как молодые звезды и планетарные туманности, которые возникают в результате гибели таких звезд, как Солнце.

Большое Магелланово Облако из-за близости к Млечному Пути является отличным ориентиром для исследователей, изучающих фундаментальные вопросы, такие как формирование звезд и структура галактик.

Исследователи не собираются останавливаться на достигнутом. Эти снимки - часть масштабной работы, в ходе которой должно обнаружиться сорок миллионов галактик, которые будут подробно изучать.

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