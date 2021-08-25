Овен

Хорошо, если удастся попросить прощения у тех, кто считает себя обиженной стороной.

Телец

Любая активная деятельность прибавит вам сил, хорошего настроения и желания не сидеть сложа руки.

Близнецы

Заботы о том, как бы преуспеть в делах, вряд ли оставят вас в покое.

Рак

Сейчас вас будет волновать даже то, что еще недавно не привлекло бы ваше внимание.

Лев

Проявите решительность в семейных делах, это не только облегчит вашу жизнь, но и позволит избавиться от раздражения.

Дева

Вам может представиться случай сыграть чужую роль. Вы поймете, что ваши собственные проблемы не так уж и велики.

Весы

Вас будет тяготить общение с теми, кто будет готов каждую минуту руководить вашими действиями.

Скорпион

Чем сильнее будут ваши желания, тем легче будет их осуществить. Хотя обстоятельства вряд ли будут играть вам на руку.

Стрелец

Не исключено, что для достижения успеха вам придется долго плыть против течения.

Козерог

Вам лучше ничего не планировать, происходящие события будут далеки от всего того, что можно было предположить.

Водолей

Даже если вы получите все, о чем мечтали, скорее всего, вы будете недовольны собой и захотите добиться большего.

Рыбы

Неподходящий момент для заключения брака. Но в творческих делах вы вне конкуренции, а ваши идеи поразят многих.