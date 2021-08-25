Авантюрная комедия года "Афера по-голливудски" выходит на стрим-платформах

Кино про кино - это всегда занятно. О старом Голливуде ностальгировал Квентин Тарантино ("Однажды... в Голливуде"), его интриги живописали братья Коэны ("Да здравствует Цезарь!") и Райан Мёрфи ("Вражда" и "Голливуд") - фильмы, безошибочно собиравшие зрителей. Во всех - именно старый Голливуд, еще не знавший компьютеров, с его лимузинами и музыкой доэлектронной эры. На "фабрику грез" 1974-го переносит нас и картина Джорджа Галло.

"Афера по-голливудски" - комедия многострадальная. Ее премьера прошла в 2020-м на одном из малых фестивалей, но выйти на экраны она не смогла - кинотеатры накрыло "короной". Выпустить ее онлайн продюсеры не решились - это значило бы пустить бюджет на ветер. И фильм вышел незаметно. Что несправедливо: он способен порадовать и широкую публику, и синефилов.

Это ремейк картины 80-х "Тропа возвращения" Гарри Харвитца, а та повторяет идею комедии Мэла Брукса "Продюсеры", где два неудачливых деятеля ставят на Бродвее самый чудовищный мюзикл всех времен в расчете на его провал и получение солидной страховки. Перипетии смешны и сами по себе, но если такой сценарий попадает в руки легенд класса Роберта Де Ниро, Томми Ли Джонса и Моргана Фримена, выходит не кино, а упоение. Таков фильм Галло, и это чувствуется даже по тому, как его дублировали наши актеры, увлеченные остроумными диалогами.

Старый продюсер Макс Барбер, держатель кинокомпании Miracle Motion Pictures, прогорел со своей новинкой "Монахини-убийцы" - фильм пикетировали разозленные верующие. Затраченные деньги улетели в трубу, а их, между прочим, дал Максу мафиозо Фонтейн (Морган Фримен) в надежде выйти на подмостки "Оскара" - он по совместительству большой кинолюб и сыплет цитатами из бандитских фильмов, на которых учился своему ремеслу. Сообразно этим киноруководствам он дает Максу три дня для расплаты, иначе расплата станет последней. Но жизнь подкидывает счастливую идею: на съемках конкурирующей компании погибает звезда, и конкурент получает за нее страховку - обогатился, не сняв ни кадра. Воодушевленный Макс убеждает инвестора-бандита запустить новый фильм, который уж точно получит "Оскар" - правда, придется подстроить случайную гибель какой-нибудь звезды. Комедия становится "черной", хоть и добродушной сатирой на киноиндустриальные нравы. Гламурная "фабрика грез" обнажает свои скрепы, склепанные из авантюризма и неизлечимых самолюбий.

На этом остановлюсь - каждое новое слово станет спойлером и лишит вас удовольствия пережить этот малонормальный вестерн с его индейцами, смышлеными конями, смертоносными быками, бездонными пропастями и давно вышедшим в тираж ковбоем-суперстаром Дюком Монтаной (Томми Ли Джонс). Опытные зрители получат кайф от сцен кастинга, где явится подобие Триера с его "камерой, страдающей болезнью Паркинсона". От визита в богадельню для престарелых актеров в поисках супергероя, мечтающего об "Оскаре". И, конечно, от самого процесса съемок шедевра, где все и неожиданно, и узнаваемо сразу.

Роберт Де Ниро в последние годы был неразборчив в выборе ролей и подпортил свою репутацию поделками в духе "Дедушки нелегкого поведения". Макс - его первая, после паузы, блистательно выполненная роль, где всё при нем - и прославленная харизма, и лукавый прищур, и умение почти неуловимым движением заставить зал лечь от хохота. Актеры хороши все без исключения. И глуповатый племянник Макса Уолтер (Зак Брафф). И его изворотливый конкурент Мур (Эмиль Хирш). На все готовая режиссерка Меган (Кейт Кацман). Выдающуюся работу сделал Томми Ли Джонс, умудрившийся за каскадом гэгов провести щемящую тему человека, вступившего с судьбой в последний решительный бой, - тему, как сказал бы Аркадий Райкин, "волшебной силы искусства". И вся картина, в итоге, - о торжестве дорогих сердцу и потому победоносных кинематографических профессий. Дилемма, обозначенная героем Де Ниро: "Романтическая мечта или деньги?" - разрешается примирением обеих сторон, которые впрямую зависят друг от друга и потому нерасторжимы.

Если такой сценарий попадает в руки мастеров уровня Де Ниро, Ли Джонса или Фримена, будет не фильм, а упоение

Получат ли герои фильма своего "Оскара" - узнаете, если посмотрите, но мой личный "Оскар", при всех оговорках, уже с этой "Аферой".

У нас фильм уже был в прокате - и, разумеется, растворился без осадка. Теперь он выходит в онлайн-кинотеатрах - вам дается новый и последний шанс.