Авторы "Кэндимена" оригинально презентовали финальный трейлер

Создатели нового "Кэндимена", который выходит в РФ уже завтра, устроили оригинальную презентацию финального промо-ролика ужастика.

Для того, чтобы его посмотреть, нужен микрофон и камера. На сайте ленты зрителю предлагается позвать монстра по имени пять раз - именно так злобная сущность вызывается в мире фильма. После выполнения процедуры вас ждёт нехитрая анимация на заднем фоне и минутный ролик, где все наперебой повторяют имя убийцы.

Напомним, перезапуск знаменитой хоррор-франшизы продюсирует Джордан Пил, так что удивляться тому, что белых актёров в касте вы почти не увидите, не стоит.

Предыдущий трейлер на русском языке - здесь.