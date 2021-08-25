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Авторы "Кэндимена" оригинально презентовали финальный трейлер

Новости
    25.08.2021, 13:26
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Создатели нового "Кэндимена", который выходит в РФ уже завтра, устроили оригинальную презентацию финального промо-ролика ужастика.

Фото: kinopoisk.ru
Появился новый трейлер "Параллельных матерей" Педро Альмодовара

Для того, чтобы его посмотреть, нужен микрофон и камера. На сайте ленты зрителю предлагается позвать монстра по имени пять раз - именно так злобная сущность вызывается в мире фильма. После выполнения процедуры вас ждёт нехитрая анимация на заднем фоне и минутный ролик, где все наперебой повторяют имя убийцы.

Напомним, перезапуск знаменитой хоррор-франшизы продюсирует Джордан Пил, так что удивляться тому, что белых актёров в касте вы почти не увидите, не стоит.

Предыдущий трейлер на русском языке - здесь.

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