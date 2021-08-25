Байден: Боевики ДАИШ могут напасть на силы США в Афганистане

Боевики ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство") угрожают силам США в Афганистане. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, подтвердив намерение закончить вывод войск из республики к 31 августа.

Во время саммита G7 политик четко дал понять, что чем дольше силы США находятся в Афганистане - тем выше риск пострадать от рук террористов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки добавила, что эвакуация из республики зависит от "продолжающейся координации с "Талибаном" (запрещенная в России организация), намекая на то, что не все желающие покинуть Афганистан сейчас могут попасть в аэропорт Кабула.

Участвующие в саммите G7 страны заявили, что Афганистан "больше никогда не должен стать пристанищем террористов", и возложили ответственность за это на "Талибан".