Банки введут новый способ биометрической идентификации клиентов

Банки будут идентифицировать клиентов по рисунку вен ладони: такой опцией планируется дополнить Единую биометрическую систему (ЕБС). Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе Банка России. Эксперты говорят о высокой точности такого метода, но указывают на его дороговизну.

В ЦБ отметили, что регулятор рассматривает биометрическую идентификацию по венам на ладони как перспективное дополнение к уже существующим способам идентификации в ЕБС (по голосу и лицу). "Рисунок вен ладони позволит снять барьеры для прохождения биометрической идентификации людьми, испытывающими сложности при разговоре, в том числе с проблемами слуха и речи в силу разных причин, - отмечают в Банке России. - Технология была протестирована и показала свою высокую эффективность". Но устройства, распознающие рисунок вен ладони, недешевы, уточнили в ЦБ.

Цена считывателя рисунка вен ладони разнится и находится в диапазоне 17-140 тысяч рублей.

Перед введением такого способа идентификации следует также проработать вопрос о включении устройств для распознавания артерий в перечень технических средств реабилитации для ряда заболеваний, указали в ЦБ. Это необходимо, чтобы нуждающиеся в таком способе идентификации могли получить устройства без существенной нагрузки на семейный бюджет, уточнили в Банке России.

Некоторые крупные российские банки уже внедрили идентификацию по рисунку вен. В частности, это сделал Ак Барс банк (входит в топ-40 по активам). "По рисунку вен ладони для клиентов банка доступен вход в депозитарий в офисе, - уточнили в пресс-службе Ак Барс банк". - Этот тип биометрической аутентификации максимально надежен, поскольку рисунок кровеносных сосудов строго индивидуален и не меняется на протяжении всей жизни. Такой тип аутентификации исключает несанкционированный доступ к сейфовым ячейкам со стороны других лиц".

Председатель правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров отметил, что идентификация по рисунку вен обладает высоким показателем достоверности аутентификации. По словам замгендиректора компании "Газинформсервис" Николая Нашивочникова, это может решить проблемы информационной безопасности.

Сейчас ключевая проблема биометрии не в количестве способов идентификации клиентов банков, а в том, что мало кто хочет ее сдавать

"Добавление такой модальности в ЕБС расширит возможности системы, - указал Прохоров. - Вместе с тем вряд ли стоит рассчитывать на ее широкое применение с учетом стоимости. Таким образом, поиск дополнительных способов биометрической аутентификации необходимо будет продолжить".

По словам Прохорова, необходимо решить основную проблему ЕБС, которая заключается не в недостаточном количестве способов аутентификации, а в крайне малом относительно населения страны числе содержащихся в ЕБС образцов биометрии, что делает использование системы на сегодня неэффективным.

По словам председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, решение Банка России кажется правильным с точки зрения идентификации людей с ограниченными возможностями, но слабо реализуемым на практике в текущей ситуации. "Сейчас в ЕБС накоплено 180 000 биометрических шаблонов россиян. Если вводить новую модальность для всех, то клиентам придется досдавать биометрию. И все 180 000 человек снова пойдут в банки. Большинству людей будет сложно объяснить целесообразность этого процесса", - считает он.

По словам Емелина, возможно, было бы логично ввести отдельную идентификацию по биометрии именно для лиц с ограниченными возможностями или сделать упор на видеоидентификацию: когда биометрические параметры собираются удаленно.

"Очевидно, что люди с ограниченными возможностями не могут сдать биометрию, которая заложена в ЕБС. Для небольших банков (ниже топ-50 по активам) стоимость считывателей - непосильные расходы, - говорит Емелин. - Для них должны быть спецмеры, спецпродукты, спецбиометрия". Емелин отметил, что из этих двух вариантов видеоидентификация - более простой с технической точки зрения вариант.