Беларусь передала России обвиняемого в финансировании терроризма

Надзорными органами Беларуси удовлетворена просьба Генеральной прокуратуры России о выдаче для привлечения к уголовной ответственности за финансирование терроризма мужчины 1990 года рождения, информирует международно-правовое управление республиканской прокуратуры.

Это решение, пояснили юристы, принято на основании Конвенции государств - участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года.

Из материалов дела, которое расследовал СК РФ по Республике Дагестан, следует, что обвиняемый, ранее судимый за участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, в сентябре 2018 года в Хасавюрте передал своему знакомому деньги, которые предполагалось перевести международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) для приобретения оружия и обмундирования. Поскольку обвиняемый скрылся от уголовного преследования на территории РФ, его объявили в розыск.

Сотрудники Гомельского РОВД задержали мужчину на территории республики, а районная прокуратура применила к нему меру пресечения в виде заключения под стражу.

После вступления в силу решения Генеральной прокуратуры РБ о выдаче обвиняемого он был передан представителям правоохранительных органов Союзного государства.