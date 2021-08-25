Новости

Слуцкий назвал поддержавшие отмену лимита на легионеров в РПЛ клубы 23:13
Сергей Кравцов: Вакцинация учителей - добровольная процедура 22:24
Более 100 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 22:19
Закачка газа в подземные хранилища Европы идет опережающими темпами 22:16
Вознаграждение за информацию о сбежавшем из истринского ИВС повысили до 1,5 млн 22:00
Кравцов: Федеральных рекомендаций для учителей по ношению масок нет 21:44
В Вене началась встреча Лаврова и канцлера Австрии Курца 21:39
Посол РФ: Из Афганистана эвакуированы более 360 афганцев с гражданством России 21:29
Путин и премьер Пакистана обсудили возможности межафганского диалога 21:19
Гол Войнова принес победу "Динамо" над ЦСКА в Кубке мэра Москвы по хоккею 21:14
Минздрав советует ограничить использование кондиционеров из-за COVID-19 21:00
В Nord Stream 2 AG прокомментировали решение суда ФРГ по "Северному потоку-2" 20:52
С набережной Петербурга убрали корабль со стриптизершами 20:31
Ушел из жизни заслуженный артист России Лаврентий Сорокин 20:22
На Украине на еврейском кладбище устроили велопарк 20:18
В Болгарии подполковника НСО будут судить за заказное убийство 20:16
Захарова прокомментировала невыдачу визы США чемпионке Ласицкене 20:06
Товарооборот между ДФО и Таиландом составил $36,8 млн с начала года 19:57
Росстат зафиксировал подорожание бензина за неделю в рознице на 15 копеек 19:01
Кузнецова предложила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах 18:58
В Тюмени задержанный за убийство девочки признался в преступлении 18:53
В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в мире 18:52
Президенты России и Кубы обсудили совместные проекты 18:45
Иван Краско попал в реанимацию с инсультом 18:40
В Дагестане нашли тело унесенного селевым потоком туриста 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
25.08.2021 22:19
Рубрика: Власть

Более 100 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 62 военнослужащего. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 38,2 тысячи человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 134 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 989 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Менее тысячи таких пациентов лежат в ведомственных госпиталях. 13 заболевших лечат гражданские медики. Еще свыше тысячи человек изолированы на дому.

В Узбекистане в рамках АрМИ-2021 соревнуются военные медики

Сообщается, что у 12 пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 61 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 203 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 1 156 человек, 310 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Гудаутскую больницу в Абхазии превратили в ковидный госпиталь

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 27,4 тысячи пациентов, из которых свыше 9,2 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах РФ плановую ревакцинацию прошли 101 599 человек, сообщили в военном ведомстве.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Самолеты Минобороны доставили в Таджикистан и Киргизию эвакуированных из Кабула
В Nord Stream 2 AG прокомментировали решение суда ФРГ по "Северному потоку-2"
Захарова: Консульства РФ в США продолжают выдавать визы в полном объеме
Анализ ДНК задержанного в Тюмени совпал со следами с места убийства девочки
В России появится единый центр учета переводов ставок букмекеров
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных