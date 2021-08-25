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25.08.2021 17:08
Рубрика: В мире

Болгария продлевает чрезвычайные меры на три месяца

Текст: Александр Гацак (София)

Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров объявил о продлении чрезвычайной эпидемиологической обстановки на три месяца, то есть до конца ноября текущего года. Решение властей вызвано захлестнувшей республику четвертой волной коронавируса.

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"Наша страна находится на пороге новой волны пандемии. Мы регистрируем рост зараженных, госпитализированных, - подчеркнул Кацаров в интервью СМИ. - Этот период (три месяца - прим. ред.) дает возможность ввести противоэпидемиологические меры в государстве и осуществлять пограничный контроль".

В настоящее время число установленных случаев заражения COVID-19 в Болгарии превышает 445 тысяч. Летальных исходов - более 18,5 тысячи.

Темпы вакцинации населения балканской республики по-прежнему остаются самыми низкими среди стран Евросоюза.

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