Болгария продлевает чрезвычайные меры на три месяца

Министр здравоохранения Болгарии Стойчо Кацаров объявил о продлении чрезвычайной эпидемиологической обстановки на три месяца, то есть до конца ноября текущего года. Решение властей вызвано захлестнувшей республику четвертой волной коронавируса.

"Наша страна находится на пороге новой волны пандемии. Мы регистрируем рост зараженных, госпитализированных, - подчеркнул Кацаров в интервью СМИ. - Этот период (три месяца - прим. ред.) дает возможность ввести противоэпидемиологические меры в государстве и осуществлять пограничный контроль".

В настоящее время число установленных случаев заражения COVID-19 в Болгарии превышает 445 тысяч. Летальных исходов - более 18,5 тысячи.

Темпы вакцинации населения балканской республики по-прежнему остаются самыми низкими среди стран Евросоюза.