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25.08.2021 04:40
Рубрика: Экономика

Цены на овощи снизят субсидиями на строительство овощехранилищ

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Поступление в продажу овощей нового урожая приводит к снижению розничных цен. С начала лета огурцы подешевели на 38,5%, томаты - на 44,5%, картофель - более чем на 12%. При этом и урожай ожидается приличный - овощей на 3% больше, картофеля на 5% больше, чем в 2020 году. Но сейчас важно решить две проблемы - хранение овощей и снижение транспортных расходов. Об этом шла речь на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко.
Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу разобраться со стоимостью доставки овощей. Фото: Сергей Куксин Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу разобраться со стоимостью доставки овощей. Фото: Сергей Куксин
Виктория Абрамченко поручила Минтрансу, Минпромторгу и Минсельхозу разобраться со стоимостью доставки овощей. Фото: Сергей Куксин

Резкий рост цен на овощи приходится на межсезонье с апреля по июнь: для хранения отечественных не хватает мощностей, овощи завозят из-за рубежа. Виктория Абрамченко поручила минсельхозу проработать меры поддержки для инвесторов, чтобы срок окупаемости проектов по строительству овощехранилищ сократить до 5-7 лет.

Фото: iStock
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Также вице-премьер поручила минтрансу, минпромторгу и минсельхозу разработать меры, которые могли бы снизить цены на автоперевозки. Ранее представители отрасли говорили о росте стоимости на 20-50%. Так, доставка фуры с 20 тоннами овощей из Астрахани или Волгограда в Москву прошлым летом стоила 45 тыс. рублей, а этим - 100 тыс. рублей. Представители отрасли предложили субсидировать перевозки овощей, как это делается для экспортных поставок.

Чтобы исключить дефицит овощей в межсезонье, нужно построить овощехранилищ на 440 тысяч тонн

Чтобы исключить дефицит овощей в межсезонье, нужно построить емкости для хранения 440 тыс. тонн. Такие расчеты содержатся в письме председателя Картофельного союза Сергея Лупехина на имя первого заместителя министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова (копия есть у "РГ"). На это потребуется 4,6 млрд рублей федеральных средств. При окупаемости таких проектов за 7 лет себестоимость готовой продукции составит 26-36 рублей за кг, а с учетом расходов на транспорт до распредцентров - не ниже 30-40 рублей за кг. Сейчас государство компенсирует 20% от затрат на строительство овощехранилищ. Если увеличить долю до 40%, это позволит снизить инвестиционные и общие затраты на продукцию на 6 рублей за кг, подсчитывают в союзе.

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