Чем программы немецких партий завлекают избирателей

При таком раскладе вновь сформировать правительство "на двоих" они точно не смогут. Между тем все партии уже представили свои предвыборные программы - они опубликованы на официальном портале выборов. Ни одна из них не обходит стороной темы пандемии и климата, гендерные вопросы и геополитику. Особое место, конечно же, занимают отношения с Россией. "РГ" предлагает читателям "избранные места" из партийных программ главных претендентов в бундестаг.
Христианские демократы: "под зонтиком" США
Свою программу "Стабильность и обновление. Вместе за современную Германию" немецкие консерваторы начинают как раз с внешней политики. Христианско-демократический союз (на выборы он идет в связке с баварским Христианско-социальным союзом) собирается и дальше следовать курсом Меркель. "США - наш важнейший партнер на международной арене. С президентом Байденом мы связываем шанс на прорыв в трансатлантических отношениях", - говорится в документе.
В ХДС/ХСС настаивают, что ФРГ и впредь "будет нуждаться в защите ядерного зонтика США и оставаться элементом системы ядерного сдерживания в рамках НАТО". В отношении России партия не предлагает ничего нового - "конструктивно и решительно противостоять" Москве, но в то же время "искать пути диалога и сотрудничества там, где есть общие интересы". Так, "борьба за спасение климата не будет эффективной без РФ", признают консерваторы.
Явно залезая на поляну "Зеленых", альянс обещает к 2045 году сделать Германию "климатической нейтральной" страной. С оглядкой на кризис с беженцами шестилетней давности, в котором оппоненты обвиняли лично Меркель и ее партию, консерваторы теперь предлагают "упорядочить миграцию": решительно отсеивать правонарушителей и искателей материальных благ. Впрочем, программу приняли еще до того, как в Афганистане разразился гуманитарный кризис, после чего канцлер пообещала, что Германия примет до 10 тысяч афганцев сверх всех квот. А еще ХДС/ХСС хочет расширить штат бундесвера со 184 до 203 тысяч солдат и увеличить присутствие полиции не только в общественных пространствах городов, но и в селах. Среди гуманитарных проектов альянса - уроки базовой грамотности для взрослых и детей, благодаря которым абсолютно все жители Германии, включая приезжих, должны научиться читать и писать.
Социал-демократы: "Мир в Европе – только с Россией"
Хотя Социал-демократическая партия Германии в своем манифесте "Для тебя. Наша программа будущего" также оппонирует России, но там все же есть конструктив: "Это в германских и европейских интересах, если мы сумеем вместе с Россией добиться прогресса в вопросах общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также климата, устойчивого развития, энергетики и борьбы с пандемиями… При всей критике мы делаем ставку на готовность России к диалогу и к сотрудничеству. Мир в Европе возможен только с Россией, но никак не против нее. Для нас особенно ценны контакты гражданских обществ, которые мы хотим и дальше продвигать и развивать, в том числе с помощью облегчения визового режима в рамках молодежных обменов".
Социал-демократы не оспаривают членство ФРГ в НАТО, однако считают, что "параллельно Европейский союз должен становиться самостоятельнее в вопросах безопасности и оборонной политики". Кстати, партия не в восторге от взятого Германией (как и другими натовцами) обязательства каждый год отчислять на совместную оборону 2 процента национального ВВП (пока немцам удается выделять 1,5 процента, но и это бремя многие считают чрезмерным).
СДПГ также продвигает идею полной "климатической нейтральности" к 2045 году, при этом партия обещает на "пятилетку" раньше перевести страну на возобновляемые источники энергии ветра и солнца.
"Зеленые": Грета в солнечном городе
В случае прихода к власти партии "Союз-90"/"Зеленые" Германию ждет "социально-экологическая трансформация". Во имя приближения "зеленого" будущего партия готова каждый год выделять из бюджета 50 миллиардов евро. С помощью программы "Защитим климат прямо сейчас" немецкие экологисты хотят к 2030 году добиться уменьшения выбросов CO2 немецкими предприятиями и потребителями на 70 процентов, а к 2035-му сделать Германию "на сто процентов климатически нейтральной". Правда, для этого придется убить традиционный немецкий автопром: "У бензиновых автомобилей нет никакого будущего, как и у дизельных. С 2030 года не должно остаться машин с выхлопом CO2. Мы будем поддерживать исследования, чтобы стимулировать зеленую автоиндустрию, например - производство электрокаров". Со старыми источниками энергии - углем, нефтью и газом - также будет покончено. В ближайшие четыре года во всех городах и весях страны внедрят 1,5 миллиона солнечных батарей: "Каждый дом, каждое общественное здание (например - школы) должны иметь на крыше солнечную установку".
Интернет-пространство партия также намерена сделать "зеленым", то есть "свободным от ненависти". Эта идея предусматривает прямое регулирование соцсетей: "Некоторые люди пишут в Интернете злобные комментарии… Профили таких людей должны удаляться, в том числе по закону".
А еще "Зеленые" собираются создать в Германии "министерство общества", его миссия - продвигать равноправие и феминизм на государственном уровне. "Пришло время феминистического правительства. Это значит: в правительстве не должны быть только мужчины. Или только женщины. В правительстве должны быть представлены все люди. В том числе люди, которые относятся к третьему полу. Третий пол означает: ни женщина, ни мужчина", - разъясняется в упрощенной версии предвыборной программы "для чайников". А чтобы поддерживать меньшинства по всему миру, Германия, на их взгляд, должна проводить "феминистическую внешнюю политику".
В своей внешнеполитической доктрине "Зеленые" обещают сохранять санкции против России, а также выступают против газопровода "Северный поток-2". Вместе с тем "Зеленые" призывают НАТО отказаться от концепции "первого удара" и запустить широкую общественную дискуссию об отходе от "устаревших доктрин образца холодной войны". В качестве первого шага для снижения напряженности в Европе партия предлагает "возобновить стратегический диалог и военные контакты между НАТО и РФ".
"Альтернатива": Сделаем Германию снова нормальной
А вот предвыборную программу "Альтернативы для Германии", крупнейшей оппозиционной силы в стране с 2017 года, можно смело назвать "антизеленой". Программа называется красноречиво: "Германия. Только нормальная". К признакам "ненормальности" немецкие правые относят как раз тот самый гендерный вопрос в его современной интерпретации: "В статье 3 Основного закона сказано: "Мужчины и женщины равны"... Их равноправие - это высшее благо. Человеческий вид состоит из двух полов - мужского и женского. Это не отменяет того факта, что некоторых отдельных людей трудно или вовсе невозможно отнести к одному из гендеров. Само собой разумеется, что такие люди являются полноценной частью нашего общества, и к ним нужно относиться со всем подобающим уважением. Однако мы считаем недопустимым, когда биологическое исключение из правил переворачивают с ног на голову и выдумывают для очень малого числа людей новые классификации полов (а заодно и новые правила походов в туалет)", - негодуют в "АдГ". Партия выступает категорически против "уроков сексуальной идентичности" в школах, против финансирования "гендерных исследований", внедрения "гендерно-нейтрального" языка, а также гендерных квот в офисах, которые правые считают формой дискриминации.
Меры правительства по борьбе с "короной" партия называет избыточной (неслучайно в ряды ее сторонников активно влились "ковид-диссиденты"), требуя отменить обязательное ношение масок и "принуждение к вакцинации (прямое или косвенное)". В остальном "альтернативщики" верны своим давним лозунгам - перестать рассматривать Германию как "рай для мигрантов", ужесточить борьбу с радикальным исламизмом, выйти из Парижского соглашения по климату, ввести "прямую демократию" по образцу референдумов в Швейцарии, вернуться к национальной валюте. "Мы выступаем за выход Германии из ЕС и учреждение нового европейского сообщества на основе общности экономики и интересов… Членство в НАТО и активная роль Германии в ОБСЕ остаются центральным элементом нашей стратегии безопасности - до дальнейшего уведомления. Однако НАТО должна стать чисто оборонным альянсом, чтобы сфера его компетенции ограничивалась исключительно территорией государств-членов. США в настоящее время выступают самым сильным союзником Германии. Суть нашего партнерства должна заключаться в равноправии. Санкционные меры США против Германии неприемлемы… Снятие напряжения в отношениях с Россией - залог долгосрочного мира в Европе. В интересах Германии и Европы вовлечь Россию в общую структуру политики безопасности. Мы выступаем за возобновление регулярных переговоров в рамках Совета Россия - НАТО", - заявляет "АдГ".
Свободные демократы: против "Большого брата"
Либералы из Свободной демократической партии, как и "Зеленые", выступают против "Северного потока-2", но не столь категорично. Они требуют не отказаться от проекта, но наложить на него мораторий. При этом партия признает, что "Россия остается близка Германии и Европе по-человечески, культурно и экономически", и предлагает поддерживать с Москвой "диалог по возобновляемым источникам энергии, водороду и синтетическому топливу".
Внутри страны СвДП отстаивает "право на анонимность в общественном пространстве". "Мы отвергаем внедрение автоматизированной системы распознавания лиц. Видеонаблюдение не может стать заменой сотрудникам (правопорядка - прим.РГ) и панацеей. Использование программного обеспечения для массового распознавания лиц в общественных местах грозит обернуться тотальным мониторингом", - настаивают либералы.
"Левые": Долой НАТО!
Партия "Левые", вышедшая "из шинели" Социалистической единой партии Германии, верна идеалам интернационализма и "антиимпериализма". Она требует прекратить экспорт вооружений из ФРГ, закрыть авиабазу "Рамштайн" и другие военные объекты США в стране, вывести с германской территории американское ядерное оружие, а также снять санкции Вашингтона и Брюсселя с Кубы, поддержать преследуемых американской фемидой Джулиана Ассанжа, Эдварда Сноудена и всех, кто "открыл миру глаза на преступления США".
Среди ключевых требований "Левых" - выход Германии из НАТО, роспуск самого альянса и создание новой системы европейской безопасности с участием России. "НАТО - это пережиток холодной войны и в таком качестве выступает по сей день. Нам, "Левым", не нужна война как средство политики. Нам нужна разрядка в отношениях с Россией, а не дальнейшая эскалация и игра мускулами. К этому нас обязывают уроки Второй мировой войны. Конфронтация не может служить фундаментом безопасности. Вот и "война с терроризмом", которую вела НАТО, не приблизила безопасность - совсем наоборот. Мы требуем распустить НАТО и заменить ее системой коллективной безопасности с участием России. Мы требуем начать переговоры по Германо-российскому договору, чтобы достичь примирения и укрепить дружбу между нашими странами. В любом случае мы настаиваем, чтобы Германия вышла из всех военных структур альянса, а бундесвер - из высшего командования НАТО. В свете немецкой истории мы выступаем против любой дислокации немецких солдат восточнее линии Одера - Нейсе", - заявляют "Левые".
"Правительство США с новым президентом продолжает курс на конфронтацию, чтобы сохранить свое превосходство с помощью санкций и военного вмешательства. США и ЕС пытаются навязать свое превосходство над РФ и КНР. Это грозит перерасти в новую холодную войну. Из России и Китая в стратегических документах НАТО и ЕС создают образ врага, мы это отвергаем. Расходы НАТО на вооружение составляют 1,1 триллиона долларов - против оборонного бюджета РФ в размере 61 миллиард. Так что дело здесь не в защите от угрозы. Но федеральное правительство Германии и Европейский союз вооружаются - и тем самым усугубляют конфликты", - заключают немецкие товарищи.
"Даешь прожиточный максимум!": сатирики наступают
Серьезную повестку разбавляют немецкие сатирики из партии "ПАРТИЯ", которые высмеивают популизм политиков мейнстрима. Восстановим Берлинскую стену, покончим с промышленностью ради спасения планеты, сделаем абсолютно все на 17 центов дешевле - подобными лозунгами одна из самых ярких "малых" партий в ФРГ сумела привлечь немало фанатов. Шутки шутками, но кандидат от "ПАРТИИ" однажды прошел в городской совет Любека, в ее ряды перешел действующий депутат бундестага из СДПГ. Даже в Европарламенте сатирикам удалось завоевать целых два места. Вот выдержки из программы "ПАРТИИ"-2021:
"Ввести прожиточный максимум в размере 10 миллионов евро. Все доходы от семизначной цифры и выше будут урезаться и перераспределяться в пользу 99 процентов нищебродов (поздравляем! вы в их числе!). А кто не в состоянии получать удовольствие от жизни с 10 миллионами евро в кармане, тому вообще не стоит жить".
"Заморозить повышение цен на пиво на федеральном уровне. Тормоз применять сразу, как только в немецкой экономике включаются одновременно два индикатора: начинают гореть трубы и исчерпывается квота на незаполненные бокалы".
"Ввести обязательную половую принадлежность. Все поколения с 2000 года и младше обязаны определиться со своим гендером. Для остальных будет действовать переходный период до 2090 года. Просим обе группы демонстрировать больше толерантности в публичных спорах".
"Запретить испытания на животных. Животные созданы для того, чтобы мы находили их мимимишными, а также ели. Блески для губ, биомармелад и медицинские коктейли предлагаем тестировать на наших лучших спортсменах - они все равно привычны к разным веществам".
"Запретить фотошоп немедленно! Граждане, которые видят наших политиков на предвыборных плакатах, могут до смерти испугаться при неожиданной встрече с ними лицом к лицу. Особенно если живьем политик выглядит точно так же, как на картинке".
А все свои плакаты сатирики неизменно подписывают бесхитростным призывом: "Голосуйте за "ПАРТИЮ" - она очень хороша!".