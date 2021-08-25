Чем программы немецких партий завлекают избирателей

В немецкой избирательной кампании пошел обратный отсчет: до выборов в бундестаг, которые пройдут 26 сентября, остается ровно месяц. На этом вираже опросы преподнесли сенсацию. По данным института Forsa, консервативный альянс ХДС/ХСС, до сих пор считавшийся фаворитом гонки, впервые уступил своим младшим партнерам по коалиции - социал-демократам. В то время как партию Меркель поддержали всего 22 процента респондентов, за СДПГ готовы проголосовать 23 процента опрошенных.

При таком раскладе вновь сформировать правительство "на двоих" они точно не смогут. Между тем все партии уже представили свои предвыборные программы - они опубликованы на официальном портале выборов. Ни одна из них не обходит стороной темы пандемии и климата, гендерные вопросы и геополитику. Особое место, конечно же, занимают отношения с Россией. "РГ" предлагает читателям "избранные места" из партийных программ главных претендентов в бундестаг.

Христианские демократы: "под зонтиком" США

Свою программу "Стабильность и обновление. Вместе за современную Германию" немецкие консерваторы начинают как раз с внешней политики. Христианско-демократический союз (на выборы он идет в связке с баварским Христианско-социальным союзом) собирается и дальше следовать курсом Меркель. "США - наш важнейший партнер на международной арене. С президентом Байденом мы связываем шанс на прорыв в трансатлантических отношениях", - говорится в документе.

В ХДС/ХСС настаивают, что ФРГ и впредь "будет нуждаться в защите ядерного зонтика США и оставаться элементом системы ядерного сдерживания в рамках НАТО". В отношении России партия не предлагает ничего нового - "конструктивно и решительно противостоять" Москве, но в то же время "искать пути диалога и сотрудничества там, где есть общие интересы". Так, "борьба за спасение климата не будет эффективной без РФ", признают консерваторы.

Явно залезая на поляну "Зеленых", альянс обещает к 2045 году сделать Германию "климатической нейтральной" страной. С оглядкой на кризис с беженцами шестилетней давности, в котором оппоненты обвиняли лично Меркель и ее партию, консерваторы теперь предлагают "упорядочить миграцию": решительно отсеивать правонарушителей и искателей материальных благ. Впрочем, программу приняли еще до того, как в Афганистане разразился гуманитарный кризис, после чего канцлер пообещала, что Германия примет до 10 тысяч афганцев сверх всех квот. А еще ХДС/ХСС хочет расширить штат бундесвера со 184 до 203 тысяч солдат и увеличить присутствие полиции не только в общественных пространствах городов, но и в селах. Среди гуманитарных проектов альянса - уроки базовой грамотности для взрослых и детей, благодаря которым абсолютно все жители Германии, включая приезжих, должны научиться читать и писать.

Социал-демократы: "Мир в Европе – только с Россией"

Хотя Социал-демократическая партия Германии в своем манифесте "Для тебя. Наша программа будущего" также оппонирует России, но там все же есть конструктив: "Это в германских и европейских интересах, если мы сумеем вместе с Россией добиться прогресса в вопросах общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, а также климата, устойчивого развития, энергетики и борьбы с пандемиями… При всей критике мы делаем ставку на готовность России к диалогу и к сотрудничеству. Мир в Европе возможен только с Россией, но никак не против нее. Для нас особенно ценны контакты гражданских обществ, которые мы хотим и дальше продвигать и развивать, в том числе с помощью облегчения визового режима в рамках молодежных обменов".

Социал-демократы не оспаривают членство ФРГ в НАТО, однако считают, что "параллельно Европейский союз должен становиться самостоятельнее в вопросах безопасности и оборонной политики". Кстати, партия не в восторге от взятого Германией (как и другими натовцами) обязательства каждый год отчислять на совместную оборону 2 процента национального ВВП (пока немцам удается выделять 1,5 процента, но и это бремя многие считают чрезмерным).

СДПГ также продвигает идею полной "климатической нейтральности" к 2045 году, при этом партия обещает на "пятилетку" раньше перевести страну на возобновляемые источники энергии ветра и солнца.

"Зеленые": Грета в солнечном городе

В случае прихода к власти партии "Союз-90"/"Зеленые" Германию ждет "социально-экологическая трансформация". Во имя приближения "зеленого" будущего партия готова каждый год выделять из бюджета 50 миллиардов евро. С помощью программы "Защитим климат прямо сейчас" немецкие экологисты хотят к 2030 году добиться уменьшения выбросов CO2 немецкими предприятиями и потребителями на 70 процентов, а к 2035-му сделать Германию "на сто процентов климатически нейтральной". Правда, для этого придется убить традиционный немецкий автопром: "У бензиновых автомобилей нет никакого будущего, как и у дизельных. С 2030 года не должно остаться машин с выхлопом CO2. Мы будем поддерживать исследования, чтобы стимулировать зеленую автоиндустрию, например - производство электрокаров". Со старыми источниками энергии - углем, нефтью и газом - также будет покончено. В ближайшие четыре года во всех городах и весях страны внедрят 1,5 миллиона солнечных батарей: "Каждый дом, каждое общественное здание (например - школы) должны иметь на крыше солнечную установку".

Интернет-пространство партия также намерена сделать "зеленым", то есть "свободным от ненависти". Эта идея предусматривает прямое регулирование соцсетей: "Некоторые люди пишут в Интернете злобные комментарии… Профили таких людей должны удаляться, в том числе по закону".

За месяц до выборов опросы преподнесли сюрприз - правящий блок ХДС/ХСС уступил первую строчку

А еще "Зеленые" собираются создать в Германии "министерство общества", его миссия - продвигать равноправие и феминизм на государственном уровне. "Пришло время феминистического правительства. Это значит: в правительстве не должны быть только мужчины. Или только женщины. В правительстве должны быть представлены все люди. В том числе люди, которые относятся к третьему полу. Третий пол означает: ни женщина, ни мужчина", - разъясняется в упрощенной версии предвыборной программы "для чайников". А чтобы поддерживать меньшинства по всему миру, Германия, на их взгляд, должна проводить "феминистическую внешнюю политику".

В своей внешнеполитической доктрине "Зеленые" обещают сохранять санкции против России, а также выступают против газопровода "Северный поток-2". Вместе с тем "Зеленые" призывают НАТО отказаться от концепции "первого удара" и запустить широкую общественную дискуссию об отходе от "устаревших доктрин образца холодной войны". В качестве первого шага для снижения напряженности в Европе партия предлагает "возобновить стратегический диалог и военные контакты между НАТО и РФ".

"Альтернатива": Сделаем Германию снова нормальной

А вот предвыборную программу "Альтернативы для Германии", крупнейшей оппозиционной силы в стране с 2017 года, можно смело назвать "антизеленой". Программа называется красноречиво: "Германия. Только нормальная". К признакам "ненормальности" немецкие правые относят как раз тот самый гендерный вопрос в его современной интерпретации: "В статье 3 Основного закона сказано: "Мужчины и женщины равны"... Их равноправие - это высшее благо. Человеческий вид состоит из двух полов - мужского и женского. Это не отменяет того факта, что некоторых отдельных людей трудно или вовсе невозможно отнести к одному из гендеров. Само собой разумеется, что такие люди являются полноценной частью нашего общества, и к ним нужно относиться со всем подобающим уважением. Однако мы считаем недопустимым, когда биологическое исключение из правил переворачивают с ног на голову и выдумывают для очень малого числа людей новые классификации полов (а заодно и новые правила походов в туалет)", - негодуют в "АдГ". Партия выступает категорически против "уроков сексуальной идентичности" в школах, против финансирования "гендерных исследований", внедрения "гендерно-нейтрального" языка, а также гендерных квот в офисах, которые правые считают формой дискриминации.

Меры правительства по борьбе с "короной" партия называет избыточной (неслучайно в ряды ее сторонников активно влились "ковид-диссиденты"), требуя отменить обязательное ношение масок и "принуждение к вакцинации (прямое или косвенное)". В остальном "альтернативщики" верны своим давним лозунгам - перестать рассматривать Германию как "рай для мигрантов", ужесточить борьбу с радикальным исламизмом, выйти из Парижского соглашения по климату, ввести "прямую демократию" по образцу референдумов в Швейцарии, вернуться к национальной валюте. "Мы выступаем за выход Германии из ЕС и учреждение нового европейского сообщества на основе общности экономики и интересов… Членство в НАТО и активная роль Германии в ОБСЕ остаются центральным элементом нашей стратегии безопасности - до дальнейшего уведомления. Однако НАТО должна стать чисто оборонным альянсом, чтобы сфера его компетенции ограничивалась исключительно территорией государств-членов. США в настоящее время выступают самым сильным союзником Германии. Суть нашего партнерства должна заключаться в равноправии. Санкционные меры США против Германии неприемлемы… Снятие напряжения в отношениях с Россией - залог долгосрочного мира в Европе. В интересах Германии и Европы вовлечь Россию в общую структуру политики безопасности. Мы выступаем за возобновление регулярных переговоров в рамках Совета Россия - НАТО", - заявляет "АдГ".

Свободные демократы: против "Большого брата"

Либералы из Свободной демократической партии, как и "Зеленые", выступают против "Северного потока-2", но не столь категорично. Они требуют не отказаться от проекта, но наложить на него мораторий. При этом партия признает, что "Россия остается близка Германии и Европе по-человечески, культурно и экономически", и предлагает поддерживать с Москвой "диалог по возобновляемым источникам энергии, водороду и синтетическому топливу".

Внутри страны СвДП отстаивает "право на анонимность в общественном пространстве". "Мы отвергаем внедрение автоматизированной системы распознавания лиц. Видеонаблюдение не может стать заменой сотрудникам (правопорядка - прим.РГ) и панацеей. Использование программного обеспечения для массового распознавания лиц в общественных местах грозит обернуться тотальным мониторингом", - настаивают либералы.

"Левые": Долой НАТО!

Партия "Левые", вышедшая "из шинели" Социалистической единой партии Германии, верна идеалам интернационализма и "антиимпериализма". Она требует прекратить экспорт вооружений из ФРГ, закрыть авиабазу "Рамштайн" и другие военные объекты США в стране, вывести с германской территории американское ядерное оружие, а также снять санкции Вашингтона и Брюсселя с Кубы, поддержать преследуемых американской фемидой Джулиана Ассанжа, Эдварда Сноудена и всех, кто "открыл миру глаза на преступления США".

Среди ключевых требований "Левых" - выход Германии из НАТО, роспуск самого альянса и создание новой системы европейской безопасности с участием России. "НАТО - это пережиток холодной войны и в таком качестве выступает по сей день. Нам, "Левым", не нужна война как средство политики. Нам нужна разрядка в отношениях с Россией, а не дальнейшая эскалация и игра мускулами. К этому нас обязывают уроки Второй мировой войны. Конфронтация не может служить фундаментом безопасности. Вот и "война с терроризмом", которую вела НАТО, не приблизила безопасность - совсем наоборот. Мы требуем распустить НАТО и заменить ее системой коллективной безопасности с участием России. Мы требуем начать переговоры по Германо-российскому договору, чтобы достичь примирения и укрепить дружбу между нашими странами. В любом случае мы настаиваем, чтобы Германия вышла из всех военных структур альянса, а бундесвер - из высшего командования НАТО. В свете немецкой истории мы выступаем против любой дислокации немецких солдат восточнее линии Одера - Нейсе", - заявляют "Левые".

"Правительство США с новым президентом продолжает курс на конфронтацию, чтобы сохранить свое превосходство с помощью санкций и военного вмешательства. США и ЕС пытаются навязать свое превосходство над РФ и КНР. Это грозит перерасти в новую холодную войну. Из России и Китая в стратегических документах НАТО и ЕС создают образ врага, мы это отвергаем. Расходы НАТО на вооружение составляют 1,1 триллиона долларов - против оборонного бюджета РФ в размере 61 миллиард. Так что дело здесь не в защите от угрозы. Но федеральное правительство Германии и Европейский союз вооружаются - и тем самым усугубляют конфликты", - заключают немецкие товарищи.

"Даешь прожиточный максимум!": сатирики наступают

Серьезную повестку разбавляют немецкие сатирики из партии "ПАРТИЯ", которые высмеивают популизм политиков мейнстрима. Восстановим Берлинскую стену, покончим с промышленностью ради спасения планеты, сделаем абсолютно все на 17 центов дешевле - подобными лозунгами одна из самых ярких "малых" партий в ФРГ сумела привлечь немало фанатов. Шутки шутками, но кандидат от "ПАРТИИ" однажды прошел в городской совет Любека, в ее ряды перешел действующий депутат бундестага из СДПГ. Даже в Европарламенте сатирикам удалось завоевать целых два места. Вот выдержки из программы "ПАРТИИ"-2021:

"Ввести прожиточный максимум в размере 10 миллионов евро. Все доходы от семизначной цифры и выше будут урезаться и перераспределяться в пользу 99 процентов нищебродов (поздравляем! вы в их числе!). А кто не в состоянии получать удовольствие от жизни с 10 миллионами евро в кармане, тому вообще не стоит жить".

"Заморозить повышение цен на пиво на федеральном уровне. Тормоз применять сразу, как только в немецкой экономике включаются одновременно два индикатора: начинают гореть трубы и исчерпывается квота на незаполненные бокалы".

"Ввести обязательную половую принадлежность. Все поколения с 2000 года и младше обязаны определиться со своим гендером. Для остальных будет действовать переходный период до 2090 года. Просим обе группы демонстрировать больше толерантности в публичных спорах".

"Запретить испытания на животных. Животные созданы для того, чтобы мы находили их мимимишными, а также ели. Блески для губ, биомармелад и медицинские коктейли предлагаем тестировать на наших лучших спортсменах - они все равно привычны к разным веществам".

"Запретить фотошоп немедленно! Граждане, которые видят наших политиков на предвыборных плакатах, могут до смерти испугаться при неожиданной встрече с ними лицом к лицу. Особенно если живьем политик выглядит точно так же, как на картинке".

А все свои плакаты сатирики неизменно подписывают бесхитростным призывом: "Голосуйте за "ПАРТИЮ" - она очень хороша!".