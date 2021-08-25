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25.08.2021 07:19
Рубрика: Общество

Что изменилось в правилах поступления в школы и вузы в 2021 году

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Неделя № 193(8544)
Советники по воспитанию помогут детям выбрать свою траекторию в жизни. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС Советники по воспитанию помогут детям выбрать свою траекторию в жизни. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Советники по воспитанию помогут детям выбрать свою траекторию в жизни. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На урок пойдут с вожатым

Через неделю в школы придут около 17 миллионов школьников, из них 2 миллиона сядут за парты впервые. Каким будет учебный год?

Без дистанта

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Самое главное: новый учебный год в российских школах начнется в очном формате. Министр просвещения Сергей Кравцов заверил: никакой удаленки не предполагается, в каждом регионе отработаны меры по защите здоровья.

Прививка по желанию

Принудительная вакцинация учителей и школьников недопустима. Здесь тоже есть "резюме" от министра Кравцова. Кроме того, никаких санкций за отказ от прививки тоже быть не должно.

Гражданин за партой

В новом учебном году во всех школах страны появятся новые программы воспитания. Они помогут ребятам гармонично войти в жизнь современного российского общества. Воспитание и раньше упоминалось в ФЗ "Об образовании в РФ". Но без какой-либо конкретики. Поэтому многие школы писали свои воспитательные программы, по сути, "для галочки". Теперь же минпросвещения разработало удобную "шпаргалку" - примерную программу, которая работает по принципу "конструктора". Здесь и социальные школьные проекты, и дискуссионные площадки, и спортивные праздники, и "капустники", театры, музеи, выставки. Особая роль - у классных руководителей: классные часы, совместные игры, поддержка ребенка в трудных ситуациях... Школа может самостоятельно выбрать именно то, что нужно ей, а от ненужного отказаться. Важно: никаких оценок "по воспитанию" не будет.

Советник в помощь

С сентября 2021 года в 10 пилотных регионах приступят к работе советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Кто они? Самые активные молодые педагоги, студенты педвузов - те, кому действительно интересно работать с детьми. По сути, это новое поколение вожатых. Они уже прошли специальную "школу" в "Артеке". Вся внеурочная активность - кружки секции, театры - теперь в "компетенции" советников. А в целом советник по воспитанию - человек, который поможет ребенку выбрать свою траекторию в жизни.

Урок для учителя

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Еще одна "новинка": минпросвещения начинает программу создания профильных психолого-педагогических классов в школах. В планах - открытие 5 тысяч таких классов для подготовки будущих учителей уже со школьной скамьи.

Ребятам будут рассказывать о профессии педагога, об учительских ценностях, о престиже профессии учителя.

Брат за сестрой

Братья и сестры смогут учиться в одной школе независимо от прописки. Подписан закон, который вносит поправки во второй пункт 54-й статьи Семейного кодекса РФ. До сих пор право преимущественного приема в школы и детсады имели дети, "проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства". А если нет?

До сих пор, несмотря на явное родство, детей в таком случае могли зачислить в разные школы. Теперь станет легче: брат пойдет за сестрой в любом случае. Приоритет - родственные связи.

Кстати

Спроси министра

Традиционно перед началом нового учебного года глава министерства просвещения Сергей Кравцов проведет Общероссийское родительское собрание: расскажет о всех новинках нового учебного года и ответит на вопросы мам и пап. Собрание состоится 28 августа 2021 года.

Напомним, Общероссийское родительское собрание проводится с 2014 года и уже стало хорошей традицией. Для мам и пап это возможность услышать ответы на волнующие вопросы. Для министерства - способ оценить свою работу и рассказать о нововведениях в образовании.

Фото: Александр Эшкинин
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В прошлом году родители со всей страны прислали министру более 1,5 тысячи вопросов. В этом году - уже более 3 тысяч. Топовые темы этого года: санитарно-эпидемиологические нормы, апгрейд школьной инфраструктуры, пятидневка и школьное питание. Также всегда родителей интересует проведение всероссийских проверочных работ, ОГЭ, ЕГЭ и "как бороться с готовыми домашними заданиями".

В этом году разговор пройдет в формате открытого диалога, к которому подключатся все федеральные округа страны. Вместе с министром на вопросы родителей будут отвечать ведущие образовательные эксперты и чиновники. Среди них руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Собрание начнется в 12.30 мск. Прямая трансляция - на официальном сайте Минпросвещения России https://edu.gov.ru/, а также в официальном сообществе министерства в соцсети "ВКонтакте".

В новой краснодарской школе сформировали 28 первых классов

Текст: Анна Юркова
В новой краснодарской школе N 94, расположенной в пригородном поселке Российском, за парты сядут сразу 840 первоклашек.

Здесь сформировали 28 первых классов, употребив в названиях почти весь алфавит - от "А" до "Я". При этом учебное заведение рассчитано на 1,1 тысячи мест, поэтому многие жители задаются вопросом, а где же тогда разместят остальные?

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Врач рассказал, как психологически подготовить ребенка к школе

В администрации города рассказали, что не стоит волноваться: школа представляет собой комплекс из трех полноценных корпусов со столовыми полного цикла. Новое здание как раз сдали в эксплуатацию на улице Изобильной, два других находятся на улице Тепличной. Первые классы будут разведены по всем трем объектам исходя из своих мощностей, так что литеры не пересекутся.

По данной схеме ранее был организован учебный процесс, к примеру, в школе N 71, где в прошлом году к занятиям приступили 33 параллельных первых класса. Уроки шли не только в основном корпусе, но и в новом здании, возведенном в соседнем квартале и рассчитанном на прием дополнительно 1550 учеников. Похожая ситуация сложилась в школах N 11 и 16.

Парадоксам букв на торжественных школьных линейках уже никто давно не удивляется, ведь столица Кубани является самым быстрорастущим городом страны.

- Наша школа находится в динамично застраивающемся районе, и большинство ребят как раз из семей, которые переехали в Краснодар из других городов или регионов, - рассказала "РГ" директор школы N 94 Ирина Попова. - Классы укомплектованы в среднем по 30 учеников. В связи с эпидемиологической ситуацией вход в школу для учащихся разных классов будет проводиться через разные двери. Таким образом, классы не будут пересекаться между собой. Благодаря тесному сотрудничеству с Кубанским государственным университетом у нас уже полностью сформирован коллектив педагогов - русского языка и литературы, географии, математики. Средний возраст учителей - от 27 до 49 лет.

Кстати, в Краснодаре к 1 сентября распахнут двери сразу пять новых общеобразовательных школ общей вместимостью 4000 тысяч мест в смену. Все объекты возведены по просьбам жителей в тех районах города, где ситуация с нехваткой мест стоит наиболее остро.

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