На урок пойдут с вожатым

Через неделю в школы придут около 17 миллионов школьников, из них 2 миллиона сядут за парты впервые. Каким будет учебный год?

Без дистанта

Самое главное: новый учебный год в российских школах начнется в очном формате. Министр просвещения Сергей Кравцов заверил: никакой удаленки не предполагается, в каждом регионе отработаны меры по защите здоровья.

Прививка по желанию

Принудительная вакцинация учителей и школьников недопустима. Здесь тоже есть "резюме" от министра Кравцова. Кроме того, никаких санкций за отказ от прививки тоже быть не должно.

Гражданин за партой

В новом учебном году во всех школах страны появятся новые программы воспитания. Они помогут ребятам гармонично войти в жизнь современного российского общества. Воспитание и раньше упоминалось в ФЗ "Об образовании в РФ". Но без какой-либо конкретики. Поэтому многие школы писали свои воспитательные программы, по сути, "для галочки". Теперь же минпросвещения разработало удобную "шпаргалку" - примерную программу, которая работает по принципу "конструктора". Здесь и социальные школьные проекты, и дискуссионные площадки, и спортивные праздники, и "капустники", театры, музеи, выставки. Особая роль - у классных руководителей: классные часы, совместные игры, поддержка ребенка в трудных ситуациях... Школа может самостоятельно выбрать именно то, что нужно ей, а от ненужного отказаться. Важно: никаких оценок "по воспитанию" не будет.

Советник в помощь

С сентября 2021 года в 10 пилотных регионах приступят к работе советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Кто они? Самые активные молодые педагоги, студенты педвузов - те, кому действительно интересно работать с детьми. По сути, это новое поколение вожатых. Они уже прошли специальную "школу" в "Артеке". Вся внеурочная активность - кружки секции, театры - теперь в "компетенции" советников. А в целом советник по воспитанию - человек, который поможет ребенку выбрать свою траекторию в жизни.

Урок для учителя

Еще одна "новинка": минпросвещения начинает программу создания профильных психолого-педагогических классов в школах. В планах - открытие 5 тысяч таких классов для подготовки будущих учителей уже со школьной скамьи.

Ребятам будут рассказывать о профессии педагога, об учительских ценностях, о престиже профессии учителя.

Брат за сестрой

Братья и сестры смогут учиться в одной школе независимо от прописки. Подписан закон, который вносит поправки во второй пункт 54-й статьи Семейного кодекса РФ. До сих пор право преимущественного приема в школы и детсады имели дети, "проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства". А если нет?

До сих пор, несмотря на явное родство, детей в таком случае могли зачислить в разные школы. Теперь станет легче: брат пойдет за сестрой в любом случае. Приоритет - родственные связи.

Кстати

Спроси министра

Традиционно перед началом нового учебного года глава министерства просвещения Сергей Кравцов проведет Общероссийское родительское собрание: расскажет о всех новинках нового учебного года и ответит на вопросы мам и пап. Собрание состоится 28 августа 2021 года.

Напомним, Общероссийское родительское собрание проводится с 2014 года и уже стало хорошей традицией. Для мам и пап это возможность услышать ответы на волнующие вопросы. Для министерства - способ оценить свою работу и рассказать о нововведениях в образовании.

В прошлом году родители со всей страны прислали министру более 1,5 тысячи вопросов. В этом году - уже более 3 тысяч. Топовые темы этого года: санитарно-эпидемиологические нормы, апгрейд школьной инфраструктуры, пятидневка и школьное питание. Также всегда родителей интересует проведение всероссийских проверочных работ, ОГЭ, ЕГЭ и "как бороться с готовыми домашними заданиями".

В этом году разговор пройдет в формате открытого диалога, к которому подключатся все федеральные округа страны. Вместе с министром на вопросы родителей будут отвечать ведущие образовательные эксперты и чиновники. Среди них руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Собрание начнется в 12.30 мск. Прямая трансляция - на официальном сайте Минпросвещения России https://edu.gov.ru/, а также в официальном сообществе министерства в соцсети "ВКонтакте".