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25.08.2021 20:35
Рубрика: Культура

Что общего у Московского Кремля и машины времени

Текст: Иван Владимиров
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8545)
Кажется, про Кремль мы знаем все. Со времен школьных экскурсий маршрут построен: Царь-пушка и Царь-колокол, Соборная площадь, колокольня Ивана Великого, Успенский и Архангельский соборы. Пушки наполеоновских войск - трофеи 1812 года. Плюс - 326-килограммовое паникадило Успенского собора, отлитое по распоряжению Александра I из серебра, награбленного французами в Кремле... В советские времена в маршрут входил каменный Владимир Ильич, сидевший на лужайке недалеко от Спасской башни, и кабинет Ленина в Кремле. Но кабинет Ильича отправили в "Горки", памятник - в парк "Мусейон".
В Большом Кремлевском сквере можно увидеть своды зданий, построенных в 1680-х годах. Фото: Олеся Курпяева В Большом Кремлевском сквере можно увидеть своды зданий, построенных в 1680-х годах. Фото: Олеся Курпяева
В Большом Кремлевском сквере можно увидеть своды зданий, построенных в 1680-х годах. Фото: Олеся Курпяева

Один герой говорил в старой пьесе: "Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок?". Конечно, это по другому поводу, но главное - вопрос: что считать "закоулком"? Присмотришься: один такой возле Успенского собора оказывается целой улицей, сохранившейся с XVII века. И это не единственное удивительное открытие...

Фото: vk.com/dollmuseumorel
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Где тут покровитель невест

К тому времени, когда туристы доходят до маленькой церкви Ризоположения, которая была построена как домовая московских митрополитов, впечатлений уже столько, что, кажется, вполне достаточно полюбоваться ею с Соборной площади. Пространство камерное, совсем не пафосное. Иконостас и росписи сохранились с начала XVII века. А царские врата иконостаса - и вовсе с конца XVI века. Но главное, в северной галерее церкви - собрание деревянной скульптуры четырех столетий - с Русского Севера, из Ростова Великого, Новгорода и, конечно, Москвы. Самая древняя - Святой Георгий, с аккуратными кудрями и в латах, вырезанных тщательно из дерева.

Неожиданней всего - резное "Распятие (Голгофа)". Центральная часть напоминает гравюру с картины Рубенса "Удар копьем". В этой резной картине все полно движения. В действие втягиваются не только всадники, стражники, уверовавший, но, кажется, и сами зрители.

Но самой популярной остается скульптура Николы Можайского. Плоская фигура контрастирует с точеными кистями рук и тонко вырезанным лицом. Образ, созданный в XVII веке для маленького храма Николы Гостунского, считался покровителем невест.

Где спрятаны клады

В храме, который стоял на месте нынешнего Благовещенского собора, во времена Дмитрия Донского в подклети хранили княжеские сокровища. Музеи Московского Кремля разместили в подклети собора раритеты из кладов, найденных в Кремле.

Клады здесь находят с завидной регулярностью. Во время земляных работ в проезде близ Спасской башни в 1940 году обнаружили клад серебряных монет времен Золотой Орды и русских платежных слитков XIV века. В середине 1960-х под Патриаршими палатами нашли византийские кресты-тельники XII века. А потом в артезианском колодце наткнулись на доспехи и оружие 800-летней давности.

Фото: GettyImages
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Легкий меч из шестислойной стали, по клинку которого на латыни имя мастера ("Цецелин меня сделал") и непременное In nomini Domini ("Во имя Божье"), - идеальное оружие для всадника. Рядом - позолоченные серебряные браслеты с головами драконов на концах, серебряные подвески в форме жуков. И тут же - золотой перстень с арабской надписью "Слава и успех, и власть, и счастье владельцу сего" - родом из XIII века.

Где раскопаны Приказы

Зря кто-то думает, что в Кремле все клады уже найдены. Есть еще что копать. Раскопки начались в 2019 году, перед пандемией. Было известно примерное место расположения Приказов Московского княжества (по-нынешнему, министерств). Об этом говорили и древние чертежи, и рисунки. Например, швед Эрик Пальмквист в 1670-х годах включил в "Записки о России" и рисунок Посольского приказа. Но найти остатки этих зданий рассчитывали только завзятые оптимисты.

Зря кто-то думает, что в Кремле все клады уже найдены. Есть еще что копать. Последние находки археологи сделали буквально в прошлом году 

Дело в том, что год спустя после рисунка шведского дипломата каменные здания Приказов, построенные в 1565-1591 годах, было решено разобрать и выстроить новые. Но и они простояли меньше века. В 1770 году их тоже разобрали: расчистили место для Большого Кремлевского дворца. Вот почему находка сводов "новых" Приказов 1680-х годов стала настоящей сенсацией.

В том же археологическом слое нашли и обломки цветных печных изразцов, и расколотые глиняные чернильницы, и серебряный оклад иконы, и кувшин, и монеты XVII века, и подковки от сапог... В Историческом музее идет огромная выставка, посвященная эпохе железного века в Европе, - а тут, совсем рядом, в центре Москвы, железный век прямо под ногами.

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