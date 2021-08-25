Что представила Беларусь на форуме "Армия-2021"

На "Армии-2021" можно увидеть лучшие образцы белорусской боевой техники. Широко представлены различные средства связи, военных телекоммуникаций, радиолокационная техника, беспилотные летательные аппараты. У специалистов вызывают интерес системы радиоэлектронной борьбы, в том числе, предназначенные для борьбы с беспилотниками.

Одна из звезд форума в России - тяжелый бронетранспортер "Волат" МЗКТ-690003 (БТР-V2). Впервые его показали в рамках военно-технического салона MILEX-2021, проходившего в июне в Минске. Теперь - премьера в России.

Фото: Сергей Птичкин

"Волат" - торговая марка Минского завода колесных тягачей. В белорусском языке это слово значит - богатырь. И все машины МЗКТ по своим размерам и мощи всегда были под стать названию. БТР-V2 исключением не стал.

Он представляет собой полноприводную бронированную боевую машину с колесной формулой 8х8, массой 19900 кг. БТР плавающий, оборудован двумя водометными движителями, обеспечивающими скорость на воде до 10 км/час. На суше этот тяжелый бронетранспортер развивает скорость до 100 км/час.

Основная задача бронетранспортера - доставка личного состава к местам боевых действий. При этом он способен обеспечить серьезную огневую поддержку подразделениям в бою, в том числе, в борьбе с танками. БТР-V2 вооружен боевым модулем от БМП-2, включающим 30-мм автоматическую пушку 2А42, спаренным с ней 7,62-м пулеметом ПКТ и пусковой установкой противотанковых управляемых ракет. Несомненным преимуществом БТР-V2 перед всеми ныне существующими аналогичными бронетранспортерами, в том числе, российскими стала оригинальная компоновка силового отделения. Двигатель и гидромеханическая коробка передач размещены на едином подрамнике. Это позволяет проводить демонтаж силового агрегата со всеми системами без слива рабочих жидкостей за очень короткое время. Что очень важно в условиях боевых действий.

Конечно, те, кто представляет БТР-V2 на "Армии-2021" не рассчитывают, что им сразу заинтересуются российские Вооруженные силы. Сейчас в их арсеналы продвигается аналогичный по характеристикам российский тяжелый бронетранспортер "Бумеранг". Но "Армия-2021" - международный военно-технический форум, на котором собираются представители вооруженных сил почти всех стран мира. Вот они-то обязательно обратят внимание на броневик от МЗКТ, поскольку продукцию белорусской оборонки прекрасно знают. И ценят ее за высокую надежность, отличные боевые характеристики и вполне приемлемую цену.