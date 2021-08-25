Что выгоднее: купить или снять жилье в Москве

Покупка квартиры в столице стала гораздо выгоднее аренды в последние годы. Об этом заявил эксперт Валерий Летенков, проанализировав ситуацию на рынке жилья.

Как полагает эксперт, сейчас в Москве серьезно просел сегмент аренды. "Сейчас есть тренд на то, что люди берут однокомнатную квартиру на двух человек. Аналогичная динамика и с более просторными квартирами. Важно заметить, что такие клиенты не являются покупателями жилья из-за скромных финансовых возможностей", - отмечает генеральный директор "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы".

Важным индикатором того, что нужно выходить на покупку, является возможность внести первоначальный взнос по ипотеке. К тем, кто не может его обеспечить, банки будут относиться все более настороженно.

"Если ипотеку клиент берет сейчас на 15-20 лет и обязуется платить по 50 тысяч рублей в месяц, то через 2-3 года этот платеж, учитывая все инфляционные процессы, будет казаться намного меньшей суммой. В связи с этим люди часто закрывают ипотеку через 7-10 лет", - указал Валерий Летенков.

Сценарий аренды является единственно возможным для тех, кто прошел процедуру банкротства или у него плохая кредитная история.