Центральная избирательная комиссия РФ 20 августа 2021 года:

- аннулировала регистрацию и исключила из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", кандидата Резонтову Н.В.;

- внесла изменение в федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", исключив в сведениях о кандидате Плешкове И.В. слова: ", имелась судимость - часть 1 статьи 116 "Побои" Уголовного кодекса Российской Федерации".

Центральная избирательная комиссия РФ 23 августа 2021 года исключила:

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА", кандидата Теплякова А.В. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "МИЛЬВИТ Сергей Владимирович, ТЕПЛЯКОВ Александр Владимирович, ПЕТРОПАВЛОВА Светлана Константиновна" заменяются словами "МИЛЬВИТ Сергей Владимирович, ПЕТРОПАВЛОВА Светлана Константиновна, ПУШКАРЁВ Андрей Николаевич");

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", кандидатов Седова И.П. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова ", СЕДОВ Иван Павлович" исключаются), Сычкова И.Ю., Булаева М.А., Петухова Р.В. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ПЕТУХОВ Роман Вадимонович" заменяются словами "БАТТАЛОВА Линара Мухаматямилевна), Гостева А.А., Решетняка И.А., Орду М.С. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ОРДА Михаил Сергеевич, ГРИНЕВ Виктор Валентинович, ЖЕЛТКЕВИЧ Евгений Витальевич" заменяются словами "ГРИНЕВ Виктор Валентинович, ЖЕЛТКЕВИЧ Евгений Витальевич, ТОРГУНАКОВ Геннадий Григорьевич"), Батурина Е.В.;

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России", кандидата Лаврова О.Л. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ЛАВРОВ Олег Леонидович, ФЕДОРКОВ Александр Олегович, НИКИТИН Андрей Андреевич" заменяются словами "ФЕДОРКОВ Александр Олегович, НИКИТИН Андрей Андреевич, ХАРЧЕНКО Мария Борисовна");

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия "Российская экологическая партия "ЗЕЛЁНЫЕ", кандидатов Хабибова И.З., Виноградова Е.С. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ВИНОГРАДОВ Егор Сергеевич, КОЛЯДА Андрей Николаевич, СИБИРЯКОВ Сергей Анатольевич" заменяются словами "КОЛЯДА Андрей Николаевич, СИБИРЯКОВ Сергей Анатольевич, МИШУТИНА Оксана Сергеевна"), Морозова А.В., Марову А.А., Сущева С.М. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "СУЩЕВ Сергей Михайлович" заменяются словами "ФРИД Артур Яковлевич"), Поскребышева Г.А. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова ", ПОСКРЕБЫШЕВ Григорий Алексеевич" исключаются), Степенко Н.А., Тетерину О.С. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "Региональная группа N 18 ТЕТЕРИНА Ольга Сергеевна" исключаются), Маркаряна Б.А., Горбунова С.А., Фирстова А.В., Адушева В.П.;

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ", кандидатов Блюдина А.А. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "БЛЮДИН Алексей Анатольевич, РУДАКОВА Анна Анатольевна, КУЗЬМИНА Эльза Валериановна" заменяются словами "РУДАКОВА Анна Анатольевна, КУЗЬМИНА Эльза Валериановна, НОСАЧЕВСКИЙ Александр Николаевич"), Завьялова З.А., Золотарёва С.С., Серегина И.А., Александрова Д.Г. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "АЛЕКСАНДРОВ Денис Германович" исключаются), Филатова С.Г., Холина М.Н. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ХОЛИН Михаил Николаевич, ДОСАЧЕВ Рустам Абдулкадерович, ЧЕРЕДНИЧЕНКО Анна Сергеевна" заменяются словами "ДОСАЧЕВ Рустам Абдулкадерович, ЧЕРЕДНИЧЕНКО Анна Сергеевна, МУРЫГИН Кирилл Сергеевич"), Войтова А.М. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ВОЙТОВ Алексей Михайлович, МАКОВСКИЙ Андрей Андреевич, ПРИХОДЬКО Илья Викторович" заменяются словами "МАКОВСКИЙ Андрей Андреевич, ПРИХОДЬКО Илья Викторович, БИЧАШВИЛИ Александра Александровна"), Сальникова Ю.К., Левшенкова С.В. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ЛЕВШЕНКОВ Сергей Владимирович" заменяются словами "ХАСАНОВА Анастасия Евгеньевна"), Осатюка В.И. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ОСАТЮК Владислав Игоревич, ЦЕЙТЛИН Владимир Витальевич, ЗАЙЦЕВА Валерия Робертовна" заменяются словами "ЦЕЙТЛИН Владимир Витальевич, ЗАЙЦЕВА Валерия Робертовна, ИЗОТОВ Илья Сергеевич");

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ", кандидатов Вахалина А.С. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ВАХАЛИН Алексей Станиславович (имелась судимость: часть 3 статьи 158 "Кража" Уголовного кодекса Российской Федерации; имелась судимость: часть 2 статьи 326 "Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства" Уголовного кодекса Российской Федерации), НОИН Михаил Алексеевич" заменить словами "НОИН Михаил Алексеевич, Богачева Вера Николаевна"), Назмеева И.Г., Мурзалиева Р.Л. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "МУРЗАЛИЕВ Рамазан Люманович" заменить словами "МАЙОРОВ Андрей Николаевич"), Грошева Ю.А., Рязанцева Д.Е.;

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Социалистическая политическая партия "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ", кандидата Морева С.Н.;

- из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией "Политическая партия "Гражданская Платформа", кандидатов Ермолаева А.Ф. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ЕРМОЛАЕВ Александр Федорович" заменяются словами "ЕРМОЛАЕВА Елена Николаевна"), Голицына А.Ю. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ГОЛИЦЫН Александр Юрьевич" заменяются словами "АНТРОПОВ Сергей Иванович"), Солина С.В., Гильмутдинову Д.Г. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ГИЛЬМУТДИНОВА Дина Гумеровна" заменяются словами "БАДАЛОВ Магамедали Ярмамед оглы"), Хныкина А.Ю., Мордвинцева А.М. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "МОРДВИНЦЕВ Артём Михайлович" заменяются словами "МОРДВИНЦЕВА Наталья Ивановна"), Сидагалиева Р.Т., Шумакова Р.И., Лавринова А.В. (в избирательный бюллетень вносятся следующие изменения: слова "ЛАВРИНОВ Артём Васильевич" заменяются словами "КУКУШКИН Владислав Глебович").