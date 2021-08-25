Данные платежных карт можно будет свободно удалить со сторонних сайтов

Держатели карт MasterСard и "Юнистрим" в ближайшее время смогут удалять данные своего "пластика" со сторонних сайтов. Эти платежные системы решили запустить такой функционал вслед за Visa, рассказали их представители "Российской газете". В Национальной системе платежных карт (НСПК) рассматривают аналогичную возможность. Эксперты позитивно оценили нововведение, но указали на возможные риски при его реализации.

О том, что держателям карт Visa в России стала доступна возможность проверки оформленных подписок, а также наличия сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых пользователи ранее совершали оплату, сообщала газета "Известия". Представитель платежной системы уточнил, что функционал стал доступен банкам - партнерам финансовой организации в 2021 году и многие из них планируют реализовать его в мобильных приложениях. Технологическое решение позволяет держателям карт Visa приостанавливать действие подписок и оформлять новые в случае необходимости, подчеркнули в платежной системе.

Аналогичный функционал решили запустить MasterCard и "Юнистрим". "В процессе внедрения уже находится целый ряд сервисов, направленных на дальнейшее улучшение клиентского опыта при онлайн-покупках, включая управление подписками, - уточнили в пресс-службе MasterCard. - Эти инструменты созданы на базе технологий токенизации и искусственного интеллекта". Вице-президент "Юнистрим" Григорий Волис сообщил, что платежная система продумывает варианты улучшения сервисов для клиентов, чтобы также обеспечить повышение безопасности хранения их персональных данных.

В зоне внимания НСПК находятся различные платежные инновации, в том числе подобные решения, отметили в пресс-службе платежной системы.

"Возможность централизованно регулировать свои подписки, к примеру, через онлайн-приложение банка, удобна и актуальна для пользователей, - считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. - У многих людей скапливается значительное количество платных подписок на различные сервисы, включая онлайн-кинотеатры, музыку, облачные хранилища, платные приложения для персонально компьютера и смартфона. С течением времени определенные сервисы теряют актуальность для человека, однако далеко не всегда он своевременно отключает подписку - деньги продолжают списываться".

Банки будут использовать новый функционал, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. "Риски сервиса связаны с эффектами на цифровые сервисы и дополнительными трудностями для клиентов, удаливших свои сохраненные данные, заметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея. - Многие клиенты не связывают удаление данных и последующую необходимость снова вводить все реквизиты карт".