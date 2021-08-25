Данные платежных карт можно будет свободно удалить со сторонних сайтов

Новости

В Киеве задержали мужчину, облившего Порошенко зеленкой 06:31
На Чукотке ограничения из-за COVID-19 продлили до конца сентября 05:47
WP: Разведка США не смогла сделать вывод о происхождении коронавируса 05:27
Ненастная погода в Москве продержится до пятницы 05:10
Байден: Боевики ДАИШ могут напасть на силы США в Афганистане 04:40
На Камчатке браконьеры незаконно выловили больше тонны крабов 04:39
Германия выделит Афганистану 600 миллионов евро 04:20
На вулканах Эбеко и Шивелуч произошли пепловые извержения 04:05
В Хабаровском крае трое взрослых и ребенок пропали во время сплава 03:56
В Роспотребнадзоре напомнили о проблемах с памятью после COVID-19 03:45
Представитель талибов заявил о хороших отношениях с Китаем и Россией 02:48
Вильфанд заявил, что до конца августа в ЦФО будет "чудо, а не погода" 02:22
Ученые оценили вероятность госпитализации у непривитых от COVID-19 01:56
Рогозин ответил на вопрос о неслучайном появлении дыры на МКС 01:28
Женская сборная РФ по хоккею крупно проиграла американкам на ЧМ 00:48
"Бенфика", "Янг Бойз" и "Мальме" вышли в групповой раунд ЛЧ 00:40
Талибы запретили вывоз из страны долларов и исторических ценностей 00:24
"Реал" сделал предложение "ПСЖ" о покупке Мбаппе 24.08.2021
Определились четвертьфиналисты ЧМ по пляжному футболу 24.08.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно подобрать школьный рюкзак 24.08.2021
"Лион" предложил "Зениту" 11 млн евро за Азмуна 24.08.2021
Мамаев поделился подробностями развода с женой Аланой 24.08.2021
Мутко рассказал, что поможет остановить рост цен на жилье 24.08.2021
Аксаков: Специальные счета для соцвыплат можно выделить в отдельный класс 24.08.2021
СМИ: Байден допустил продление миссии США в Афганистане 24.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
25.08.2021 06:10
Рубрика: Экономика

Данные платежных карт можно будет свободно удалить со сторонних сайтов

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Держатели карт MasterСard и "Юнистрим" в ближайшее время смогут удалять данные своего "пластика" со сторонних сайтов. Эти платежные системы решили запустить такой функционал вслед за Visa, рассказали их представители "Российской газете". В Национальной системе платежных карт (НСПК) рассматривают аналогичную возможность. Эксперты позитивно оценили нововведение, но указали на возможные риски при его реализации.
Люди часто забывают отключить подписку на неактуальные сервисы, а деньги продолжают списываться. Фото: Александр Корольков Люди часто забывают отключить подписку на неактуальные сервисы, а деньги продолжают списываться. Фото: Александр Корольков
Люди часто забывают отключить подписку на неактуальные сервисы, а деньги продолжают списываться. Фото: Александр Корольков

О том, что держателям карт Visa в России стала доступна возможность проверки оформленных подписок, а также наличия сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых пользователи ранее совершали оплату, сообщала газета "Известия". Представитель платежной системы уточнил, что функционал стал доступен банкам - партнерам финансовой организации в 2021 году и многие из них планируют реализовать его в мобильных приложениях. Технологическое решение позволяет держателям карт Visa приостанавливать действие подписок и оформлять новые в случае необходимости, подчеркнули в платежной системе.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
ЦБ предложил ограничить время сбоев онлайн-приложений банков

Аналогичный функционал решили запустить MasterCard и "Юнистрим". "В процессе внедрения уже находится целый ряд сервисов, направленных на дальнейшее улучшение клиентского опыта при онлайн-покупках, включая управление подписками, - уточнили в пресс-службе MasterCard. - Эти инструменты созданы на базе технологий токенизации и искусственного интеллекта". Вице-президент "Юнистрим" Григорий Волис сообщил, что платежная система продумывает варианты улучшения сервисов для клиентов, чтобы также обеспечить повышение безопасности хранения их персональных данных.

В зоне внимания НСПК находятся различные платежные инновации, в том числе подобные решения, отметили в пресс-службе платежной системы.

"Возможность централизованно регулировать свои подписки, к примеру, через онлайн-приложение банка, удобна и актуальна для пользователей, - считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. - У многих людей скапливается значительное количество платных подписок на различные сервисы, включая онлайн-кинотеатры, музыку, облачные хранилища, платные приложения для персонально компьютера и смартфона. С течением времени определенные сервисы теряют актуальность для человека, однако далеко не всегда он своевременно отключает подписку - деньги продолжают списываться".

Банки будут использовать новый функционал, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. "Риски сервиса связаны с эффектами на цифровые сервисы и дополнительными трудностями для клиентов, удаливших свои сохраненные данные, заметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея. - Многие клиенты не связывают удаление данных и последующую необходимость снова вводить все реквизиты карт".

Экономика Финансы Банки Экономика Отрасли Связь

Главное сегодня

Путин заявил о возможности впервые в истории России решить жилищный вопрос
WP: Разведка США не смогла сделать вывод о происхождении коронавируса
Представитель талибов заявил о хороших отношениях с Китаем и Россией
Япония готовилась применить бактериологическое оружие против СССР в июне 1945-го
За что мы будем помнить барабанщика Rolling Stones Чарли Уоттса
Что нужно знать о цифровых паспортах в России
В ПФР объяснили, какой стаж работы необходим для досрочной пенсии