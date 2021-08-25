ДОМ.РФ планирует открыть арендные дома во всех регионах

Построить арендные дома во всех регионах страны планирует ДОМ.РФ. Об этом рассказал гендиректор компании Виталий Мутко на форуме "Среда для жизни" в Нижнем Новгороде.

Сейчас развиваются проекты запуска арендных домов в Тюмени, Екатеринбурге, Мурманске, Магадане, Владивостоке, рассказал Мутко. "Мы хотим в каждом из субъектов РФ построить хотя бы один арендный дом, показать, что это такое", - сказал он. Арендные дома ДОМ.РФ - это современные новостройки, где предоставляются различные сервисы, работают консьержи.

Арендные дома ДОМ.РФ - это как коммерческая и корпоративная аренда, жилье для студентов, так и социальная аренда. Такой арендный дом был запущен в мае нынешнего года в Воронеже - жильцам определенных категорий компенсируется часть арендной платы. "Человек не должен платить больше 30% семейного бюджета. Это очень важно", - подчеркнул Мутко.

Развитие арендного жилья обсуждалось на встрече гендиректора ДОМ.РФ с президентом РФ Владимиром Путиным 24 августа. Не менее 40% россиян, нуждающихся в жилье, не купят квартиру в ипотеку даже при нулевой ставке, отметил Мутко. Решением проблемы может стать арендное жилье. Сейчас эта работа идет в качестве эксперимента. У ДОМ.РФ есть 13 домов по всей стране, девять тысяч квартир.

Для развития системы арендного жилья даже не потребуются государственные деньги, пояснил Мутко на встрече с президентом. Компания приобретает жилой дом, допустим, на 300 квартир. Часть из них сдается по рыночной стоимости. "Но семья, в которой доход не более 1,5 МРОТ на человека, не может заплатить. Мы исходим из того, что она должна заплатить 30% от этой стоимости, шесть тысяч за двухкомнатную квартиру, а регион и мы из своей прибыли субсидируем эту ставку. Мы такой эксперимент открыли и сейчас эту работу ведем", - рассказал Мутко.