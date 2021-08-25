Экипажи танков Т-72 провели учение в горах Таджикистана

Из-за тревожных событий в Афганистане солдаты и офицеры 201-й военной базы РФ в Таджикистане большую часть времени проводят на учениях. Наши военные готовятся дать отпор в случае вторжения боевиков в дружественную России страну.

На крупные маневры в горах Таджикистана командиры перебросили танки Т-72. На горном полигоне Ляур их экипажи выполнили упражнения контрольных стрельб из 125-мм пушки 2А46 и крупнокалиберного зенитного пулемета. "Стрельба велась по мишеням, имитирующим бронетехнику противника, на дальности от 800 до 3000 метров. Кроме того, танкисты отработали практику фланговой стрельбы и поражение целей в системе разведывательно-огневого комплекса из закрытых огневых позиций на дальности до 5 километров", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, в состав которого входит 201-я база.

В штабе ЦВО уточнили, что механики-водители Т-72 на танкодроме выполнили упражнения по вождению боевых машин по пересеченной местности. Они преодолели естественные препятствия, противотанковые рвы и заграждения. "Для приближения обстановки к боевой на полигонах оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения и препятствия", - сообщили в пресс-службе округа.

Напомним, что несколькими днями ранее свое учение в Таджикистане провели экипажи российских ударных и транспортных вертолетов. "В ходе полетов летчики в парах выполнили элементы пилотирования в горных ущельях, оттачивая навыки мастерства при посадке и взлете с необорудованных площадок приземления. В районе полигона Ляур экипажи отработали вертолетные засады с применением условных пусков неуправляемых ракет по наземным и воздушным целям условного противника, а также уход из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов", - проинформировала в минувший понедельник пресс-служба ЦВО.

На этом учение командование задействовало десантно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ5-1 и боевые вертолеты Ми-24 авиационной группы 201-й российской военной базы. Экипажи винтокрылых машин выполняли задачи днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.

Все эти маневры организованы в рамках большого учения наших военных на таджикских полигонах Ляур и Самбули. Там артиллеристы, военные инженеры, специалисты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты - всего около тысячи человек - в течение месяца будут отрабатывать задачи по своему боевому предназначению. Эти маневры в штабе ЦВО также напрямую связывают с ситуацией в соседнем Афганистане, где к власти пришли радикалы из запрещенного в РФ движения "Талибан". Хотя его лидеры заявили, что война в стране завершена, а ранее пообещали не атаковать соседние государства, Россия и ее южные партнеры готовятся к любому развитию событий.

Не случайно еще в начале августа министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные базы в Таджикистане и Киргизии будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления. "Наша база в Таджикистане достаточно мощная, сильная, и конечно, она в случае необходимости, в случае прямой агрессии будет задействована в защите рубежей ОДКБ. То же самое касается нашей базы в Киргизии. Там тоже может возникнуть такая необходимость", - заявил тогда Шойгу. Одновременно Москва помогает модернизировать армии стран Центральной Азии с тем, чтобы они были в состоянии отреагировать на новые угрозы.