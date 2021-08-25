Эксперт назвал самые востребованные в будущем IT-специальности

В ближайшие пять-шесть лет на рынке труда будут пользоваться высоким спросом специалисты ИТ-сферы любого профиля, а также смежных отраслей. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство цитирует старшего партнера Лиги цифровой экономики Андрея Солодилова: "огромный спрос" прогнозируется на системных и бизнес-аналитиков, разработчиков и инженеров поддержки.

По словам эксперта, будут востребованы не только все ИТ-специальности, которые можно вообразить, но и люди, способные поговорить с пользователями, оценить их потребности и вразумительно поставить задачу, то есть профессионалы, которых можно назвать связующим звеном между программистами и клиентами.

Речь идет также о представителях относительно новых профессий, например, UX/UI-дизайнерах, от которых зависит внешний вид приложений. По мнению Солодилова, не прогадают люди, выбравшие специализацией цифровую лингвистику, разбирающиеся в психологии пользователя, способные хорошо структурировать контент, работать с визуализацией - то есть представители гуманитарной сферы.

Справка "РГ"

В этом году число бюджетных мест в вузах России по IT-направлениям увеличено более чем на 11 тысяч.