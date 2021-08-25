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25.08.2021 09:46
Рубрика: Общество

Эксперт назвала опасное осложнение от коронавируса у пожилых

Текст: Елена Манукиян

Коронавирус может спровоцировать болезни нервной системы у пожилых людей, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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"COVID-19 способен обострить дегенеративные процессы в нервной системе", - сказала она. По ее словам, у людей старшего возраста проблемы с нервами после перенесенного ковида могут затягиваться и усугубляться. Такая ситуация наблюдалась у пожилых людей и после перенесенного гриппа

Ранее главный гериатр России Ольга Ткачева предупреждала, что коронавирус особенно опасен для пожилых из-за ослабленной у них иммунной системы и большого количества хронических заболеваний. Именно поэтому пациенты в возрасте 60+ входят в группу риска.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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