Эксперт назвала опасное осложнение от коронавируса у пожилых

Коронавирус может спровоцировать болезни нервной системы у пожилых людей, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

"COVID-19 способен обострить дегенеративные процессы в нервной системе", - сказала она. По ее словам, у людей старшего возраста проблемы с нервами после перенесенного ковида могут затягиваться и усугубляться. Такая ситуация наблюдалась у пожилых людей и после перенесенного гриппа

Ранее главный гериатр России Ольга Ткачева предупреждала, что коронавирус особенно опасен для пожилых из-за ослабленной у них иммунной системы и большого количества хронических заболеваний. Именно поэтому пациенты в возрасте 60+ входят в группу риска.