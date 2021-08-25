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25.08.2021 12:33
Рубрика: Экономика

Эксперт развеял пять мифов о витаминах

Текст: Елена Манукиян
Витамины не всегда полезны, в некоторых случаях они могут нанести вред организму, рассказали "Российской газете" в сети онлайн-лабораторий Lab4U. По словам их руководителя Валерия Савановича, многие убеждения россиян об этих микроэлементах - всего лишь мифы.
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Миф первый о том, что витаминами можно запастить впрок. "Правда, это не совсем миф - жирорастворимые витамины, действительно, могут накапливаться в печени или в жировой ткани: например, витамины А, Д, Е", - говорит эксперт. Однако он подчеркнул, что водорастворимые витамины, такие как С или группы В, выводятся из организма с мочой, так что бессмысленно поедать много цитрусовых для того, чтобы накопить в организме витамин С.

Фото: РИА Новости
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Миф второй о том, что витамины спасают от рака. Это представление идет еще от трудов Лайнуса Полинга, который считал, что постоянное употребление витамина С в огромных дозах может предотвратить развитие раковых опухолей. "Но это не так: витамины не могут спрофилактировать онкологические болезни", - говорит Саванович.

Согласно третьему мифу, здоровому человеку витамины ни к чему. Эксперт пояснил, что мы не можем выбирать, хотим получать витамины или нет: они все равно проникают в нас с любой пищей. Витамины - важнейшая часть процессов, обеспечивающих нормальную работу организма. Если возникает их нехватка, то начинаются сбои: классический пример - цинга при нехватке витамина С. "Так что здоровому человеку витамины как раз нужны", - подчеркнул он.

Четвертый миф заключается в том, что витамины есть только в овощах, фруктах и ягодах. И снова неправда. Так, витамины группы В, которые необходимы для работы нервной системы, содержатся в свинине и говядине, печени и почках, хлебе грубого помола, яйцах, молочных продуктах, гречке, фасоли, горохе, рыбе… Буквально в каждом продукте есть какой-либо витамин.

И, наконец, пятый миф гласит, что витаминов много не бывает. Оказывается, еще как бывает. Гипервитаминоз так же вреден, как и гиповитаминоз, отмечает Саванович. Например, избыток витамина Д вызывает расстройства ЖКТ, обезвоживание, нарушения сна, артериального давления и работы почек, а витамина С - рвоту, тошноту, диарею, риск образования камней в почках. "Для того, чтобы понять, есть ли в организме недостаток витаминов и каких именно, следует сдать анализы, и только потом, по назначению врача, пройти курс витаминных комплексов", - подытожил эксперт.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Общество Здоровье

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