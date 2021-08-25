Экстремальные квесты в Москве стремительно набирают поклонников. Несколько лет назад такие игры нередко давали о себе знать в печальном контексте - сообщения о случайных травмах то и дело всплывали в СМИ и соцсетях.

Стали ли безопаснее они сейчас? Как выбрать квест, чтобы не нарваться на организаторов-дилетантов и не оказаться у врача?

Первые квесты появились в Японии 14 лет назад. Они пришли в нашу жизнь из компьютерных игр. Смысл их в основном сводится к одному - людей запирают в темных помещениях, откуда нужно выбраться, поэтапно выполняя задания. Сценариев множество - найти какие-то тайные предметы, подобрать ключи, убежать от призрака... В общем, на что только не идут люди ради порции адреналина.

В Россию квесты пришли в 2013 году и на удивление быстро завоевали поклонников. Самые первые из них появились в Москве, а уже потом начали путешествие по стране. Только в столице, по разным данным, проводится более 500 квестов. Москва же и задает моду в этой индустрии. В лидерах также Санкт-Петербург и Екатеринбург. Ведущий эксперт отрасли Григорий Надток знает о квестах все - прошел больше 600 игр в разных городах России. По его словам, начиналось все простенько - с заданий на логику, загадок и ребусов. И только спустя годы стали появляться новые жанры. Особым трендом стали квесты с актерами - ужастики и мистика. Популярны и иммерсивные квесты, говорит Надток. "Они больше для мозгов, - отмечает он. - Актеры разыгрывают сценки, а не пугают, вместе с ними можно провести расследование, найти улики и обсудить дальнейшие действия".

По словам эксперта, квесты стали заметно безопаснее, по крайней мере, серьезных происшествий в последнее время не фиксируется. А еще три-четыре года назад квесты фигурировали в новостях не в самом положительном ключе. Самый резонансный случай в Москве произошел в 2017 году - тогда под пол провалились восемь человек. Другой "ужастик" обернулся для молодого человека травмой головы - его случайно ударил один из актеров. Незначительные травмы и форс-мажоры, как в любом экстремальном развлечении, признается Григорий Надток, остаются. Чтобы их избежать, нужно четко соблюдать правила игры, отмечает он. "Поначалу люди не понимали, куда идут: бросались на актеров, даже запускали в них разные предметы, - рассказал владелец GrimTeam Евгений Авин. - В одном из наших квестов есть сценка, где один берет другого за грудки, и начинается небольшая перепалка. Практически всегда выбегает кто-то из команды и на полном серьезе начинает разнимать актеров, думая, что это реальная драка".

В советское время у детворы тоже были свои "квесты", но совсем другие. Фото: РИА Новости

В среднем квест длится час. Посещают игры с "холодком" в основном люди в возрасте от 16 до 30 лет. Как правило, ходят в компании друзей. Безбашенные одиночки встречаются, но очень редко. Перед стартом, по словам Евгения Авина, участников инструктируют, опрашивают на предмет разных фобий и заболеваний, которые могут помешать игре. После этого каждый расписывается в журнале. "Если клиент, не дай бог, получает травму по нашей вине: ударил актер, сломалась декорация, упала и задела человека, то ответственность за это несем мы как организаторы, - объясняет Авин. - Но если кто-то, допустим, попятился в темноте назад, случайно задел кого-то рукой, это его реакция, от этого никуда не деться".

За качественными квестами лучше идти в крупные и проверенные компании

Качественные и безопасные квесты, говорит Григорий Надток, обычно предлагают крупные и проверенные компании. "На рынке встречаются игроки, которые вкладывают в бизнес минимум средств, снимают какой-нибудь подвал в Подмосковье, закупают подержанную мебель через сайты объявлений. При этом играет один актер, а стоит квест, как у добросовестных конкурентов, - делится своими наблюдениями эксперт. - Они очень хорошо зарабатывают, окупаются примерно за месяц, но не имеют ничего общего с искусством. Это рассчитано на "зеленых" игроков, что очень плохо". От таких псевдоквестов, по мнению Григория, нужно избавляться. "Именно такие игры и грешат несчастными случаями, а потом из-за них страдает вся индустрия", - подчеркивает он. Несколько лет назад, вспоминает Григорий Надток, отрасль предлагали лицензировать, но дальше разговоров дело так и не пошло. В этом вопросе, отмечает он, нужна хирургическая точность: с одной стороны, лицензировать вроде бы надо, но с другой - можно убить отрасль целиком.

По мнению кандидата юридических наук Венеры Шайдуллиной, сфера все же нуждается в законодательном регулировании. В первую очередь нужно прописать, что есть "квест", "игровые квест-комнаты" и "организаторы квестов". Затем, говорит она, определить требования к деятельности компаний и дополнительную ответственность в случае получения физической или психологической травмы (возможно, через институт страхования).

Пока этого не произошло, как понять, безопасен ли квест? По словам представителя агрегатора "Мир квестов" Евгения Маслякова, нужно собрать максимальную информацию об игре, посмотреть отзывы, оценки и обзоры профессиональных команд. "У нас есть народный рейтинг, - говорит Масляков. - Мы рекомендуем выбирать квесты с оценкой от 8 или 9 баллов". Низкая цена - повод задуматься, стоит ли оно того. По словам Евгения, бывают исключения - акции и скидки, но если ценник держится на уровне двух тысяч рублей, это странно. Средняя стоимость в Москве за игру для четверых человек - 6000-6500 рублей.