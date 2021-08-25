Фермер объяснил, как "на глаз" определить вредный овощ или фрукт

Фермер Андрей Бейдин дал советы по выбору овощей и фруктов, указав на небезопасные внешние признаки.

"Белые прожилки в овощах могут говорить о том, что они перекормлены аммиачной селитрой", - предупредил специалист.

Это происходит, если продукты выращивают в теплице в большом количестве. При этом применяется система капельного орошения или фертигация.

"Фертигация - это подача удобрения с жидкостью напрямую в корень. В этом, конечно, нет ничего хорошего для организма", - отметил Андрей Бейдин в беседе с KP.Ru.

Пятна на фруктах и овощах могут быть признаками грибка. "Конечно, если речь о плесени, есть такое не стоит", - уточнил фермер, добавив, что, например, можно смело есть яблоки с коричневыми пятнами. Это парша, пояснил специалист. Часто ее можно видеть на местных яблочках сорта "Симиренко".

Стоит избегать идеальной внешне продукции, особенно, если она не имеет характерного для овоща или фрукта приятного запаха. Например, лучше не отдавать предпочтение продуктам, которые покрыты воском. По словам фермера, воск безвреден, но его наличие говорит о том, что плод сильно обработали и долго перевозили.