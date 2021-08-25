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25.08.2021 04:00
Рубрика: Экономика

ФРС США определит судьбу курса доллара уже на этой неделе

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

- С начала июня динамику доллара на международном рынке можно описать, как "два шага вперед и один назад". Мы видим тенденцию к росту USD, но это не бурная распродажа рисковых активов ради покупки убежища в виде краткосрочных облигаций казначейства США. Часто при укреплении индекса доллара к российской валюте он растет в разы сильней. Но не в этот раз.

Фото: iStock
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Рубль сохраняет свою привлекательность. Например, во вторник он прибавлял больше других валют развивающихся рынков. На контрасте с явным трендом роста к корзине из наиболее популярных мировых валют, USDRUB колеблется в сужающемся диапазоне без однозначной тенденции.

Более того, уже третий раз с апреля восхождение USDRUB остановлено на подходе преодолеть 200-дневную скользящую среднюю. Это значимый сигнал, преобладания "бычьих" настроений по рублю.

Такую динамику объясняет текущий макроэкономический цикл. Повышательная тенденция доллара поддерживается ожиданиями более скорого сворачивания монетарных стимулов в США в сравнении с другими странами, благодаря восстановлению экономики и рынка труда. Но это же есть и в России, правда, с некоторыми оговорками: восстановление идет за счет роста цен и спроса на экспортное сырье и кредитный бум. Оба этих фактора, кажется, прошли свой пик, но им на смену приходит третий.

Пока в ФРС обсуждают, при каких условиях и как начинать нормализацию монетарной политики, в России ее нормализация почти завершена. ЦБ повысил ключевую ставку на 2,25 процентных пункта с марта этого года, устроив настоящую гонку с инфляцией и стремясь оставить ключевую ставку выше этого уровня.

Глобальные инвесторы такой классический подход к политике, чего нельзя сказать о валютах Бразилии и Турции, оказавшихся под усиленным давлением.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Однако рост доллара редко когда остается длительное время таким сдержанным. Зачастую либо другие центробанки выходят на тот же монетарный цикл, что и США, либо интерес инвесторов переключается на защитные активы. В первом случае доллар разворачивается к снижению, а во втором - мы видим тревожные шоковые волны, которые могут больно ударить.

За прошедшие выходные на рынках снизились опасения, что ситуация будет развиваться по второму сценарию, и такие импульсы отката доллара случаются регулярно.

Инвесторы и трейдеры на рынках надеются, что на этой неделе точки над i расставит выступление главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоул, что определит тренд доллара. Но зная туманный стиль изложения руководства регулятора, вряд ли стоит на это надеяться, и мы продолжим ждать официальных комментариев к заседанию FOMC в сентябре.

Если ФРС не окажется "слоном в посудной лавке" и избежит действий, которые рынки считают преждевременными, доллару будет все сложней расти к корзине из основных валют, а в рубле может начаться намного более уверенный рост.

Экономика Финансы Валютный рынок

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