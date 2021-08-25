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25.08.2021 11:52
Рубрика: Происшествия

ФСБ показала видео задержания 31 террориста в четырех регионах России

Текст: Иван Егоров

ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией провела спецоперацию сразу в нескольких городах России против членов запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске Красноярского края и селе Прокудское Новосибирской области, был задержан 31 человек из числа главарей организации и рядовых участников.

Фото: ЦОС ФСБ России
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На кадрах оперативного видео показано жесткое задержание предполагаемых террористов в разных городах. По данным ЦОС ФСБ, члены ячейки занимались вербовкой и переправкой рекрутов в зоны боевых действий, а также собирали деньги для боевиков МТО в Сирии.

Во время обысков была изъята запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы "Катиба Таухид вадь-Джихад", а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты, использовавшиеся для переводов террористам. В ФСБ также напомнили, что деятельность "Катиба Таухид вадь-Джихад" запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году.

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