ФСБ показала видео задержания 31 террориста в четырех регионах России

ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией провела спецоперацию сразу в нескольких городах России против членов запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске Красноярского края и селе Прокудское Новосибирской области, был задержан 31 человек из числа главарей организации и рядовых участников.

На кадрах оперативного видео показано жесткое задержание предполагаемых террористов в разных городах. По данным ЦОС ФСБ, члены ячейки занимались вербовкой и переправкой рекрутов в зоны боевых действий, а также собирали деньги для боевиков МТО в Сирии.

Во время обысков была изъята запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы "Катиба Таухид вадь-Джихад", а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты, использовавшиеся для переводов террористам. В ФСБ также напомнили, что деятельность "Катиба Таухид вадь-Джихад" запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году.