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25.08.2021 11:44
Рубрика: Экономика

"Газпром" возобновил закачку газа в хранилища в Европе

Текст: Елена Манукиян

"Газпром" начал наполнять хранилища в Европе, восстановив прежние объемы прокачки, которые были до аварии на заводе в Новом Уренгое, сообщает "Коммерсант". Отмечается, что накануне запасы газа в крупнейших хранилищах Reden, Jemgum и Katharina в Германии, Haidach в Австрии и Bergermeer в Нидерландах упали до исторического минимума: на 12,8% от проектной мощности. Она составляет около 11,7 млрд кубометров.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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При этом прокачка по газопроводу Ямал - Европа сейчас увеличена вдвое, до 64 млн кубометров в сутки, а через неделю ее объемы могут вырасти до 77 млн кубометров в сутки. Это связано с тем, что "Газпром" отказался от бронирования дополнительных мощностей через Украину на сентябрь и планирует снизить прокачку через нее на 14 млн кубометров в сутки.

Тем временем цены на газ в Европе продолжают расти, несмотря на заявления "Газпрома" о готовности запустить газопровод "Северный поток-2" этой осенью. Участники рынка считают, что уровень запасов в европейских подземных хранилищах газа все-равно останется в этом году низкими и дефицита топлива не удастся устранить полностью. Ранее "Газпром" объявил, что готов поставить по "Северному потоку-2" 5,6 миллиарда кубометров газа до конца 2021 года.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

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