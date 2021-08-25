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Рубрика: В мире

Германия выделит Афганистану 600 миллионов евро

Германия выделит Афганистану 600 миллионов евро. Первые сто миллионов будут направлены немедленно, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее слова приводит газета Welt. Деньги получат организации, оказывающие гуманитарную помощь.

СМИ: Часть эвакуированных афганцев ранее выслали из ФРГ за преступления

После прихода к власти представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в России) Берлин перестал помогать Афганистану. Средства шли на экономическое и социальное развитие республики.

Меркель также сообщила, что страны G7 пока не смогли договориться с талибами об использовании аэропорта Кабула для эвакуации граждан и после 31 августа. Радикалы не намерены продлевать крайний срок, к которому западные страны должны завершить эвакуацию.

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