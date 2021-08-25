Германия выделит Афганистану 600 миллионов евро. Первые сто миллионов будут направлены немедленно, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее слова приводит газета Welt. Деньги получат организации, оказывающие гуманитарную помощь.

После прихода к власти представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в России) Берлин перестал помогать Афганистану. Средства шли на экономическое и социальное развитие республики.

Меркель также сообщила, что страны G7 пока не смогли договориться с талибами об использовании аэропорта Кабула для эвакуации граждан и после 31 августа. Радикалы не намерены продлевать крайний срок, к которому западные страны должны завершить эвакуацию.