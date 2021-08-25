Глава Ростуризма: Субсидирование чартеров по России будет ежегодным

Программа чартеров по России будет ежегодной, на субсидирование перелетов предусмотрены средства в рамках нацпроекта "Туризм и индустрии гостеприимства". Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

С прошлого года были запущены чартеры в Бурятию, Мурманскую область, Алтай, Хакасию. Такие перелеты пользовались огромной популярностью, так как позволяли снизить стоимость в два, а иногда и в три раза для потребителей. Помимо повышения доступности чартеры дают возможность спланировать программу туров, отметила Догузова. "В этом году мы решили уже на системной основе продолжить эту меру государственной поддержки. На это выделены деньги в рамках национального проекта - 1,2 млрд рублей в 2021 году. Эта мера будет ежегодной", - сказала она.

Такая мера поддержки - совершенно новая. Субсидия покрывает половину стоимости фрахта воздушного судна, которое туроператоры ставят по внутренним направлениям, пояснила глава Ростуризма.

Осенью этого года программа путешествий по России на чартерных рейсах пополнилась еще двумя направлениями. С сентября туристы могут отдохнуть в Тюмени и Казани, пакетные туры стоят от десяти тысяч рублей на человека.

Тур включает перелет, размещение и экскурсии.