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25.08.2021 05:10
Рубрика: Власть

Граждане начали чаще решать вопрос по алиментам с помощью нотариуса

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8543)
Новая тенденция: граждане все чаще начинают решать вопрос с алиментами мирно, через нотариуса.

Как сообщили в Федеральной нотариальной палате, только за полгода за удостоверением алиментных соглашений в нотариальные конторы страны обратились свыше 21,2 тысячи граждан.

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Для сравнения: за весь 2020 год такой вид договора заключили чуть более 37,2 тысячи раз. И, кстати, это тоже был рост: в прошлом году число таких соглашений выросло на 20 процентов по сравнению с годом ранее.

У людей, чья любовная лодка разбилась о быт, есть два пути, чтобы урегулировать финансовые вопросы. Первый - долго и тяжело ругаться и бесконечно судиться. Второй - попробовать мирно договориться. Во втором случае нотариус - лучший помощник.

"Алиментное соглашение можно заключить в любой момент, когда родители готовы урегулировать вопрос с выплатами на ребенка, - рассказал "РГ" член комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе Александр Сагин. - Снизить размер алиментных выплат ниже границы, установленной в законе, нельзя, но можно договориться о каком-то конкретном размере выплат с учетом особенностей дохода родителя-плательщика".

По его словам, новое алиментное соглашение отменяет предыдущее - такая оговорка, как правило, включается в текст самого договора. Это важно в тех случаях, когда стороны решили изменить суммы. Такое часто бывает, время идет, дети растут, растут и цены, так что надо опять договариваться.

Несогласие с размером алиментов - не повод их не платить. Отца-должника накажут. Поэтому, чтобы пересмотреть сумму, лучше попытаться договориться с бывшей женой у нотариуса

"Алиментное соглашение в силу закона составляется исключительно в нотариальной форме и имеет силу исполнительного листа, - говорит Александр Сагин. - Благодаря этому получатель алиментов может в случае уклонения плательщика от своих обязанностей вернуть задолженность без суда, обратившись с этим документом напрямую к судебным приставам".

Если договориться с женой не удается, а у отца есть веские причины просить скидки, можно обратиться в суд. Впрочем, есть и другой вариант: привлечь к делу медиатора - посредника по мирным переговорам. Медиативное соглашение надо будет также удостоверить у нотариуса. Кстати, недавно Верховный суд России особо подчеркнул в одном из своих постановлений пленума, что несогласие с алиментами не повод их не платить.

Отца-должника, считающего, что с него требуют слишком много, накажут. Пока не будет нового решения, родитель должен платить по-старому.

Только за прошлый год, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, к ответственности за невыполнение обязательств по уплате алиментов были привлечены более 150 тысяч человек.

Поэтому лучше вести свою бывшую любимую женщину к нотариусу или медиатору и пытаться найти с ней общий финансовый язык.

Власть Право Семейное право Общество Семья и дети Разводы и алименты

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