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25.08.2021 20:04
Рубрика: Общество

Гудаутскую больницу в Абхазии превратили в ковидный госпиталь

Текст: Сергей Куксин ("Российская газета", Сухум)
Российская газета - Федеральный выпуск № 194(8545)
В Абхазии складывается достаточно тяжелая эпидемиологическая обстановка - вездесущий коронавирус не обошел стороной и эту небольшую кавказскую страну. Передовой борьбы с ковидом стала Гудаутская центральная районная больница (ГЦРБ). В 1990-х она была частично разрушена из-за боевых действий. Но при материальной поддержке России ее отремонтировали, и в 2016 году она вновь открыла двери.

Современная больница оказалась очень кстати в момент, когда ударила пандемия коронавируса. Ее перепрофилировали под ковидный центр, и главный врач ГЦРБ Хаджарат Шамба замечает, что без госпиталя такого уровня сейчас в республике было бы на порядок больше могильных курганов. В пиковые периоды наплыв заболевших такой, что врачи работают на грани, хотя и выходят на дежурство медики из других регионов - из Гагры и Сухума.

Фото: Сергей Куксин
В Абхазии развернули российский мобильный госпиталь

Преодолевать трудности и получать высокие результаты помогло очень плотное взаимодействие с российскими медиками. Например, в конце прошлой осени специалисты Уральского государственного университета в очень напряженный для Абхазии ковидный период помогали спасать самых тяжелых больных, делились опытом. Большую помощь также оказали специалисты из Московского государственного университета им. И.М. Сеченова - инфекционисты, нефролог, анестезиолог-реаниматолог и пульмонолог. Они на месте помогали усилить Гудаутский ковидный центр и обучать персонал, решать практические лечебные вопросы.

На сегодняшний день ситуация с распространением ковида взята под контроль. Лечение в госпитале прошли более 20 тысяч заболевших. Шесть боксов реанимации всегда в работе. Больные, находясь в условиях, когда не то что говорить, но даже лежать тяжело, глядя сквозь кислородные шланги и маски аппаратов вентиляции легких, обнадеживающе и приветливо мне помахали рукой. А пациенты, у которых кризис прошел и дело идет к выписке, искренне благодарят российских медиков за поддержку: "Спасибо за совместные действия и спасибо России. Нам никак без ее помощи не обойтись. Она может и делает!"

Общество Здоровье В мире экс-СССР Абхазия Пандемия коронавируса COVID-19

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