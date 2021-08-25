Имя танцовщицы Жозефины Бейкер увековечат в парижском Пантеоне

Легендарной франко-американской певице и танцовщице Жозефине Бейкер установят памятник в Пантеоне. Такое решение принял президент Эмманюэль Макрон после встречи с инициативным комитетом, собравшим под своей петицией 38 тысяч подписей. Церемония должна состояться 30 ноября.

На этой картине русского художника Жоржа (Георгия) Пожедаева-Годунова, хорошо знавшего танцовщицу, темнокожая Жозефина Бейкер изображена в необычнейшем образе святой с нимбом. Фото: Из личного архива

Таким образом, впервые в усыпальнице великих французов, где покоятся Вольтер, Виктор Гюго, Эмиль Золя, Александр Дюма, будет увековечено имя темнокожей женщины, знаковой фигуры бурных 20-х и 30-х годов прошлого столетия. Правда, как уточнил один из родственников Бейкер, захоронение будет символическим. В Пантеоне установят надгробный памятник и мемориальную доску, а ее прах останется на морском кладбище Монако, где она похоронена в семейном склепе.

Жизненный путь Жозефины Бейкер, которую современники называли "черной Венерой", был насыщен самыми непредсказуемыми поворотами судьбы.

Будущая дива парижского мюзик-холла родилась в начале века в трущобах американского города Сент-Луис, штат Миссури. Что такое нищета, узнала в раннем детстве, но благодаря природному артистическому таланту сначала стала выступать в уличных представлениях, а после на театральных подмостках Филадельфии и Нью-Йорка. Пела ритмичные мелодии регтайма, этого негритянского музыкального жанра, предшественника джаза, играла на тромбоне и, конечно, танцевала. Да так зажигательно, что в 1925 году ей предложили отправиться во Францию для участия в музыкальном шоу Le revue negre.

Жозефина сразу приняла приглашение. После рассказывала, что поездку в Европу восприняла как освобождение: "Я задыхалась в Америке. Для темнокожих там не было места. Уехала не потому, что хотела, а потому, что не могла больше этого терпеть. В Париже почувствовала себя свободной".

На сцене парижского театра Елисейских полей она танцевала неведомый тогда европейцам чарльстон. Парижане нарекли его "диким танцем", ибо Бейкер появлялась перед зрителями полуобнаженной в короткой юбочке из... бананов. Не настоящих. Муляжей. Успех был феноменальным. Так родилась звезда, которой было суждено блистать десятилетия. Более того, ее экзотический образ по времени совпал с модой на африканскую культуру, которая повлияла на многих художников того времени. Жозефина стала музой многих из них. Ее портреты рисовали Пикассо, Матисс, Ван Донген, наш соотечественник Жорж (Георгий) Пожедаев-Годунов.

Бейкер также снималась в кино, а в 1937 году получила французское гражданство. Спустя два года, когда разразилась Вторая мировая война, сразу же предложила свои услуги Шарлю де Голлю. Работала на французскую контрразведку и движение Сопротивления. Пользуясь популярностью, связями в посольствах, добывала секретные сведения как во Франции, так и во время многочисленных поездок по Северной Африке, странам Ближнего Востока. Причем эти сообщения записывала невидимыми чернилами на нотах своих песен. Известен случай, когда Жозефине удалось, спрятав в нижнем белье, доставить в Лиссабон микрофильм со списком нацистских шпионов и передать его английским связным. За проявленные отвагу и смелость была награждена медалями Сопротивления, знаком Военного Креста и орденом Почетного легиона.

После окончания войны и вплоть до смерти в 1975 году Жозефина Бейкер активно участвовала в движении за гражданские права в США. Шагала рядом с Мартином Лютером Кингом во время организованного им эпохального "Марша на Вашингтон" в 1963 году. Была в восторге от кубинской революции и дружила с Фиделем Кастро. Известен случай, когда команданте решил показать "черной Венере" залив Свиней, где в 1961 году высадился десант контрреволюционеров, организованный США. Переполненная чувств, Жозефина тогда заявила журналистам: "Я несказанно рада побывать на месте, где американскому империализму нанесли столь громкое поражение!"

Последние годы "черная жемчужина" мюзик-холла прожила в имении Les Milandes на юго-западе Франции, где воспитывала детский "интернационал" - 12 сирот всех цветов и со всех континентов. На ее шоу, приуроченное к 50-летию карьеры на парижской сцене, пришли друзья и мировые знаменитости - Софи Лорен, принцесса Грейс Келли, Жанна Моро, Ален Делон. Через несколько дней после этого ее не стало.

Франция, не забывшая военных заслуг Жозефины Бейкер, провожала великую актрису с военными почестями, предназначенными исключительно для выдающихся личностей.