Исследование: Защита после вакцинации "Спутником V" растет постепенно

Результаты исследования в Аргентине показали постепенное усиление защиты от коронавирусной инфекции в течение 6 месяцев после вакцинации "Спутник V". Об этом говорится в официальном Twitter вакцины.

В нем отмечается, что это приводит к усилению антител против мутаций вируса, вызывающих иммунный побег.

Ранее стало известно, что Индонезия стала семидесятой страной, которая одобрила вакцину "Спутник V". Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет 4 млрд человек, или более 50% населения Земли.

Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и др.) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.