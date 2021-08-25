Юбилейный субботник "Зеленая Россия" в Москве

Новости

Ушел из жизни заслуженный артист России Лаврентий Сорокин 20:22
На Украине на еврейском кладбище устроили велопарк 20:18
В Болгарии подполковника НСО будут судить за заказное убийство 20:16
Захарова прокомментировала невыдачу визы США чемпионке Ласицкене 20:06
Товарооборот между ДФО и Таиландом составил $36,8 млн с начала года 19:57
Росстат зафиксировал подорожание бензина за неделю в рознице на 15 копеек 19:01
Кузнецова предложила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах 18:58
В Тюмени задержанный за убийство девочки признался в преступлении 18:53
В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в мире 18:52
Президенты России и Кубы обсудили совместные проекты 18:45
Иван Краско попал в реанимацию с инсультом 18:40
В Дагестане нашли тело унесенного селевым потоком туриста 18:32
Россиянка пострадала в аварии с автобусом Кишинев-Москва в Киеве 18:18
Кузнецова предложила создать реестр информационных ресурсов для детей 18:17
Путину пожаловались на учительницу из "Наша Раша" 17:56
Путин снова предложил сделать конкурс для учителей как "Форт Боярд" 17:49
Рядом с М-4 в Воронежской области обнаружили два кургана 17:40
Бейл подписал трехлетний контракт с "Крыльями Советов" 17:28
Что представит Приморский край на "Улице Дальнего Востока" 17:15
Путин назвал хорошей идею ежедневно поднимать флаг России в школах 17:14
Кравцов: Проблема детских садов решена, 95% детей обеспечены местами 17:12
Кравцов: Темпы капитального ремонта школ ускорены вдвое 17:12
Болгария продлевает чрезвычайные меры на три месяца 17:08
Советники директоров школ по воспитанию получат надбавку в 15 тысяч рублей 17:06
Для колясочников предложили создать приложение, показывающее доступный маршрут 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
25.08.2021 19:20
Рубрика: Общество

Юбилейный субботник "Зеленая Россия" в Москве

Федеральная площадка Всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия" - 11 сентября в 12.30 в Москве, в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

В программе: Субботник, полевая кухня, выступления творческих коллективов, интерактивные площадки, спортивные и творческие мастер-классы, стрельба из лука, сумо, игра в городки, поделки своими руками и много воздушных шариков, анонс розыгрыша от "Зеленой России"!

На мероприятии будут присутствовать федеральные министры, представители федеральных агентств и ведомств. Вместе с президентом движения "Зеленая Россия", депутатом ГД ФС РФ Анатолием Карповым, председателем и идеологом движения Курченковым Константином, министры и руководители федеральных служб вместе с ветеранами и студентами высадят именные деревья в память о погибших во времена ВОВ, в рамках эколого-патриотического проекта "Лес Победы".

Традиционно, субботник торжественно откроется духовым оркестром министерства обороны РФ. Для участников субботника "Зеленая Россия" будет организована развлекательная программа - выступления творческих коллективов, показательные выступления спортсменов Союза Национальных и Неолимпийских Видов Спорта России (СННВС России), мастер-классы, участие в национальных играх, розыгрыш призов и многое другое!

После трудового дня будет вкусная полевая кухня, федерации Союза Национальных и Неолимпийских Видов Спорта России проведут спортивные мастер-классы и соревнования. Федерация современного мечевого боя научит держать в руках меч, отделение интеллектуальных игр расскажет секреты шахматистов, а федерация кунг-фу и федерация боевого самбо покажет самые интересные приемы.

Общество Экология

Главное сегодня

Самолеты Минобороны доставили в Таджикистан и Киргизию эвакуированных из Кабула
Анализ ДНК задержанного в Тюмени совпал со следами с места убийства девочки
Новый учебный год в школах страны начнется очно
Лавров: Состояние отношений России и ЕС плачевно
Россиян с двойным гражданством могут допустить к госслужбе
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете