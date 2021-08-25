Юбилейный субботник "Зеленая Россия" в Москве

Федеральная площадка Всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия" - 11 сентября в 12.30 в Москве, в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

В программе: Субботник, полевая кухня, выступления творческих коллективов, интерактивные площадки, спортивные и творческие мастер-классы, стрельба из лука, сумо, игра в городки, поделки своими руками и много воздушных шариков, анонс розыгрыша от "Зеленой России"!

На мероприятии будут присутствовать федеральные министры, представители федеральных агентств и ведомств. Вместе с президентом движения "Зеленая Россия", депутатом ГД ФС РФ Анатолием Карповым, председателем и идеологом движения Курченковым Константином, министры и руководители федеральных служб вместе с ветеранами и студентами высадят именные деревья в память о погибших во времена ВОВ, в рамках эколого-патриотического проекта "Лес Победы".

Традиционно, субботник торжественно откроется духовым оркестром министерства обороны РФ. Для участников субботника "Зеленая Россия" будет организована развлекательная программа - выступления творческих коллективов, показательные выступления спортсменов Союза Национальных и Неолимпийских Видов Спорта России (СННВС России), мастер-классы, участие в национальных играх, розыгрыш призов и многое другое!

После трудового дня будет вкусная полевая кухня, федерации Союза Национальных и Неолимпийских Видов Спорта России проведут спортивные мастер-классы и соревнования. Федерация современного мечевого боя научит держать в руках меч, отделение интеллектуальных игр расскажет секреты шахматистов, а федерация кунг-фу и федерация боевого самбо покажет самые интересные приемы.