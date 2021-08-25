Кабмин внес в Госдуму проект о праве наследников оспаривать отцовство

Вскоре родственники смогут на законных основаниях оспаривать в судах наследство, на которое претендуют и "мнимые наследники".

Кабмин внес в Госдуму законопроект, включающий наследников в круг лиц, которые вправе оспаривать в суде отцовство. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, им "уточняется перечень лиц, имеющих право оспорить запись об отце ребенка в книге записей рождений. Таким правом наделяется наследник лица, записанного отцом ребенка. При этом требование об оспаривании отцовства подлежит удовлетворению в случае, если такая запись была произведена на основании подложных документов".

За сложностью формулировок кроются довольно распространенные истории. Как рассказал "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев, сегодня оспаривать отцовство, если регистрационная запись о родителе была сделана с нарушением закона (например, на основании подложных документов), могут: гражданин, записанный в качестве отца или матери ребенка; биологический родитель этого ребенка; сам ребенок по достижении им совершеннолетия, опекун (попечитель) ребенка; опекун родителя, признанного судом недееспособным; ребенок до 18 лет, объявленный полностью дееспособным в результате эмансипации или вступления в брак. "А вот близкие родственники родителя оспаривать отцовство не могут", - уточняет юрист.

Но в марте нынешнего года Конституционный Суд принял постановление, по которому в российском законодательстве необходимо уточнить круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, чтобы наследники могли эффективно защищать свои права. "Такая рекомендация была дана после того, как в высшем суде было рассмотрено дело девушки, которая не смогла оспорить претензии на наследство, предъявленные от имени несовершеннолетней девочки, якобы являющейся дочерью ее отца, рожденной во внебрачных отношениях. Она не смогла исключить "сестру" из числа наследников, так как по закону не имела права оспаривать отцовство", рассказал Соловьев. В связи с этим Конституционный Суд отметил, что отсутствие у наследников, защищающих свои имущественные интересы, возможности требовать аннулирования незаконной записи акта об установлении отцовства нарушает их права и предписал законотворцам конкретизировать круг лиц, имеющих право оспаривать запись о родителях в книге записей рождений, в ситуациях, связанных с вопросами наследования.