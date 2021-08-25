Как планы США признать экономику РФ нерыночной повлияют на наших промышленников

Возможное лишение России статуса рыночной экономики со стороны США - не более чем еще один инструмент внешнеторгового давления вроде санкций и пошлин, считают эксперты, опрошенные "Российской газетой". Только имиджевыми издержками дело вряд ли обойдется: российские металлурги и производители удобрений могут потерять американский рынок и получить пробел в доходах.

На прошлой неделе минторг США заявил, что власти начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. Процедура проходит в рамках антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из России.

Товарооборот России и США небольшой: в 2020 году он составлял чуть менее 29 млрд долларов, доля США в российском экспорте - 3,2%. Экспорт из России в США составил почти 11 млрд долларов, где на металлургию приходится 1,2 млрд долларов, а на удобрения - 450 млн долларов, следует из статистики Федеральной таможенной службы.

В списке стран с нерыночной экономикой, составленном США, 11 государств: Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Вьетнам. Критерии отнесения государства к странам с рыночной экономикой прописаны в американском законе о тарифах от 1930 года. Они касаются валютного законодательства, работы иностранного бизнеса, а также степени госконтроля над средствами производства и распределением ресурсов. Для стран с нерыночной экономикой при антидемпинговых расследованиях в США себестоимость продукции рассчитывается исходя из аналогичной стоимости затрат на производство "в третьих странах". В результате доказать демпинг становится проще, а компании столкнутся с антидемпинговыми пошлинами.

Формально предпосылок для внесения России в список стран с нерыночной экономикой немного по всем пунктам американского закона о тарифах, подчеркивает руководитель направления "Международная экономика" Экономической экспертной группы Илья Прилепский. Так, рубль конвертируем и по текущему, и по финансовому счету (в отличие, например, от индийской или индонезийской рупии, притом что для этих стран вопрос о "рыночности" не поднимается), указывает эксперт. Российский рынок труда характеризуется высокой гибкостью зарплат, что проявляется, в частности, в значительно менее выраженном росте безработицы в кризисных условиях по сравнению с развитыми странами. В России есть формализованные ограничения на инвестиции в стратегические сектора, но аналогичные ограничения существуют в Австралии, Канаде и других развитых странах, а в самих США регулирование проводится преимущественно по принципу ad hoc (по особому случаю), свидетельством чему многочисленные случаи блокирования покупки американских компаний китайскими в последние годы, рассказывает Прилепский.

Производители стали и удобрений могут перенаправить поставки из США в страны Южного полушария, Индию и даже Евросоюз

Доля госсобственности в экономике - хотя для России она действительно существенно выше среднемировой - не является исключительной для рыночных экономик (пример - Норвегия). А госконтроль за ценами (регулируемые тарифы и другое) имеет место в большинстве мировых экономик, отмечает эксперт. Поэтому, по его словам, возможное решение о лишении России статуса рыночной экономики в таких условиях носило бы скорее политический характер.

С учетом сравнительно невысокой доли США в российском экспорте и прогнозируемого быстрого роста мировой экономики в ближайшие годы речь о закрытии каких-то производств, потере рабочих мест или недополучении налогов вряд ли идет - в случае введения заградительных пошлин США объемы поставок могут быть перераспределены между другими странами, говорит Прилепский. "Скорее можно говорить о рисках недополучения "внешнеторгового дивиденда" от роста ВВП США, который, как прогнозируется, в среднесрочной перспективе будет оставаться повышенным на фоне реализации дополнительных пакетов госрасходов", - допускает он.

На практике внесение России в список стран с нерыночной экономикой приведет к повышению ввозных пошлин на наиболее востребованную российскую продукцию нефтехимического и металлургического сектора со стороны американских потребителей - это жидкие азотные удобрения и стальные слябы (заготовки). Основные заинтересованные в этом вопросе поставщики - это производители удобрений ("ЕвроХим" и "Акрон"), а по стали - НЛМК, рассказывает главный аналитик ГК "АЛОР" Алексей Антонов. По его оценке, введение защитных пошлин фактически будет означать потерю основного рынка сбыта для этих компаний. "А в связи с необходимостью покрывать имеющийся спрос на продукцию внутри США цены на удобрения и слябы могут временно взлететь, а также может образоваться дефицит до того момента, как американские компании не нарастят собственное производство или на этот рынок не придет поставщик из другой страны", - говорит Антонов.

Для российских предприятий это не будет означать неминуемую остановку производства или закрытие части производственных мощностей, соглашается он. Объем продукции, предназначенный для США, можно будет направить на другие рынки сбыта, например, потенциал есть в Южном полушарии, и в Индии, и даже в Евросоюзе, подтверждает Антонов. "Поэтому, безусловно, пробел в доходах компаний может быть, но он не станет столь значительным", - считает эксперт.

Подобные методы ограничения торговли применяются довольно давно. Первой четко прописала в законодательстве антидемпинговые меры Канада в 1904 году (тогда они затронули импорт рельсов из США), а к 1921 году антидемпинговые законы были приняты в США, Франции, Великобритании и большинстве стран Британского содружества. Но вплоть до окончания Второй мировой войны антидемпиговые меры не получали широкого распространения. Мотивацией первых антидемпинговых мер служило повышение гибкости тарифов (в отличие от современной ситуации в Канаде в 1900-х до принятия антидемпингового закона нельзя было, например, повысить пошлины на сталь и при этом не повысить на одежду) и внешнеполитические соображения (особенно усиление промышленной мощи Германии).

"Как и большинство мер ограничения торговли, антидемпинговые меры способствуют росту прибылей национальных производителей за счет повышения цен и снижению благосостояния потребителей, при этом в кратко- и среднесрочной перспективе эффект на общественное благосостояние всегда отрицательный (но поскольку выгоды достаются сравнительно небольшому числу собственников и работников выигравших отраслей, а издержки распространяются тонким слоем на всех потребителей конечной продукции, политически они вполне могут быть популярны)", - говорит Илья Прилепский.

По его словам, в долгосрочной перспективе антидемпинговые меры теоретически могут быть выигрышными, если речь идет о реальном демпинге высокотехнологичной продукции, который препятствует нормальному развитию отечественной индустрии (но в случае с удобрениями речи об этом не идет). Новые ограничения для России, безусловно, оказали бы негативное влияние на мировую торговлю, хотя в относительных величинах (особенно в условиях текущего бума торговли товарами) эффект был бы незначительным, особенно в условиях рисков роста внешнеторговых вызовов, связанных с декарбонизацией, считает эксперт.

Исследования указывают, что введение антидемпинговых пошлин против конкретной товарной линии приводит к снижению ее экспорта на 65% для экономик с "нерыночным" и на 55% - с "рыночным" статусом, добавляет Прилепский. Но антидемпинговые пошлины не единственный инструмент давления на экспортеров, есть еще и компенсационные пошлины. Даже при сохранении за Россией рыночного статуса теоретически США могли бы ввести против российских производителей такие пошлины, аргументируя их тем, что внутренние цены на газ в России ниже экспортных, и интерпретируя это как субсидию со стороны властей, допускает эксперт.