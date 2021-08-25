Как улучшить ситуацию с лекарственным обеспечением орфанных пациентов

В этом году в России начал работу фонд "Круг добра", который нацелен на обеспечение лекарствами детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе - редкими. Однако когда пациенту исполняется 18 лет, обязательства по закупке дорогостоящих препаратов переходят от фонда к бюджетам регионов. О том, как можно улучшить ситуацию с лекарственным обеспечением пациентов с орфанными заболеваниями, рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

На совещании в рамках третьего Всероссийского фармпробега замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов (в центре) рассказал, что в регионе зарегистрировано 335 пациентов с орфанными заболеваниями. На закупку препаратов для них область направляет 20 процентов средств, остальное финансируется из федерального бюджета. Фото: Коротин Иван / Межотраслевое объединение "Фармпробег"

Давид Валерьевич, 800-летие Нижнего Новгорода ознаменовано не только масштабным празднованием, но и рабочими встречами с руководством страны. В частности, в ближайшие дни предполагается визит председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Планируется ли обсуждение в его рамках вопросов, связанных со здравоохранением и лекарственным обеспечением населения?

Давид Мелик-Гусейнов: Повестку визита формирует аппарат Михаила Владимировича, мы готовы к обсуждению всех моментов, включая организацию здравоохранения. В приоритете у нас находятся вопросы, связанные со здоровьем детей, и, конечно, тема лекарственного обеспечения.

На совещании в рамках третьего Всероссийского фармпробега говорилось, что препараты для фонда "Круг добра" закуплены, и в Нижегородскую область уже поступили лекарства для пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА). Констатировалось, что за счет этого финансовая нагрузка на региональный бюджет снизилась на 184 миллиона рублей ежегодно. Как вы оцениваете работу фонда "Круг добра" на данный момент? Как еще можно усовершенствовать работу с федеральным центром по этому направлению?

Давид Мелик-Гусейнов: Говорить о сниженной нагрузке на бюджет не совсем корректно. Регион эти деньги никуда не потратил, а перенаправил на закупку лекарственных препаратов, расходных материалов по другим нозологиям. За лекарственным обеспечением закреплен определенный объем финансирования. Но то, что "Круг добра" позволил улучшить систему лекарственного обеспечения - это очевидно.

На закупку орфанных препаратов мы тратим около 20 процентов средств, которые выделяются на лекарственное обеспечение. Остальное выделяет федеральный бюджет. На сегодняшний день мы видим, что примерно для половины пациентов с жизнеугрожающими орфанными заболеваниями, которых мы обязаны были обеспечивать лекарственными препаратами, финансирование будет передано в фонд "Круг добра".

В связи с этим возникает вопрос. Фонд "Круг добра" обеспечивает лекарствами только детей. Но пациенты вырастают, становятся взрослыми, и финансирование закупок для них ложится на регионы. По официальным данным, 25 детей, страдающих спинальной мышечной атрофией в Нижегородской области, переданы сейчас на обеспечение фонда. По данным фонда "Семьи СМА", ежегодно около пяти процентов таких пациентов достигают совершеннолетия и переходят в категорию взрослых. Это означает, что каждый год в среднем от одного до трех повзрослевших детей выходят из сферы полномочий "Круга добра". В результате на региональный бюджет ложится дополнительная нагрузка по обеспечению лекарствами, которая составляет от 18,8 до 56,5 миллиона рублей в год. Видимо, есть необходимость продолжения процесса лечения взрослых орфанных пациентов при поддержке федерального бюджета? Может ли регион на это как-то повлиять?

Давид Мелик-Гусейнов: Мы "подхватываем" тех, кто переходит из детского сегмента во взрослый. Обеспечить эту преемственность крайне важно. Но мы обращаем внимание наших федеральных коллег, в частности, из фонда, что нельзя обрывать лекарственное обеспечение при достижении ребенком совершеннолетия. Процесс лечения по "орфанной схеме" продолжать можно и нужно, потому что лечение прерывать или изменять нельзя. Оно не может прекратиться в связи с достижением определенной возрастной отметки. И пациенты, которые получали лечение по одной схеме, должны продолжать получать препарат по той же самой схеме. К каждому изменению организм человека очень сложно привыкает.

Я считаю, что нужно отменять возрастной ценз. Как минимум, поднять его до 21 года в ближайшей перспективе, а в среднесрочной - вообще отменить. И поднимать вопрос лекарственного обеспечения на федеральный уровень, в частности, через фонд "Круг добра". Мы обязательно продолжим поддерживать коммуникацию на эту тему на федеральном уровне. У нас есть позиция по этому вопросу, она подкреплена мнением клиницистов, которые работают с такими пациентами.

Во время выступления на совещании, посвященном лекарственному обеспечению орфанных пациентов, вы подчеркнули, что в отношении редких заболеваний не хватает мультидисциплинарного подхода. Как, на ваш взгляд, можно реализовать подобную концепцию организационно, и требуется ли в данном направлении поддержка со стороны правительства?

Давид Мелик-Гусейнов: Для начала нужно методологически проработать, что представляет собой мультидисциплинарный подход, чтобы все не тянули эту тему в разные стороны как лебедь, рак и щука. Нужно сформулировать, какие специалисты необходимы, как часто они должны подходить к оценке состояния здоровья орфанных пациентов. Необходимо четко прописать маршрутизацию, потому что в каждом регионе все индивидуально. Лишь одним специалистом - врачом-генетиком или педиатром, патронировать таких пациентов практически невозможно. Требуется участие других узких специалистов.

Как минимум, нужно создать в каждом регионе центр лечения орфанных заболеваний, наполнить его функционалом и софинансировать работу из федерального бюджета. Повторюсь - сейчас не хватает методологии. Деньги появляются - через фонды, бюджеты. Но как максимально правильно и быстро, с меньшим количеством негативных эмоций, ненужной логистики довести лечение до пациентов - это главный вопрос.