Какие музыкальные фильмы выходят на экраны в августе

В августе на экраны вышло особенно много музыкальных фильмов, и это объяснимо: главные open-air мира из-за пандемии перенесены на следующий год, концерты опять отменяются. Но хорошей музыки и историй о любимых артистах хочется уже сегодня. Поэтому премьера байопика о самом необычном гитарном гении 70-90-х Фрэнке Заппе и экспрессивного фильма OASIS: Knebworth 1996 - хроники трех дней концерта группы братьев-бузотеров Галлахеров, ставших новыми легендами брит-попа, придутся очень кстати...

Есть артисты, которые сразу кажутся героями будущего блокбастера. Кто-то мелодрамы, другие - боевика или психологической драмы на стыке с легкой паранойей. Фрэнк Заппа - удивительный гитарист, у которого идей, приключений, безумств и перемен в творчестве было примерно столько же, сколько озарений. За время карьеры в звукозаписи, с 1966-го по 1993 год, он выпустил 63 альбома, некоторые из которых были тройными. Больше чем кто-либо в роке, поп-музыке или рэпе! Некоторые из них, впрочем, нельзя было слушать: Заппа мог целую сторону винилового диска читать стихи, потом неожиданно смолкать и снова приступать к поэзии. А мог пол-альбома играть увесистые гитарные соло, впечатляя импровизациями вне признанных музыкальных канонов. Только он да Джими Хендрикс могли позволить себе такое и на концертах, не обращая внимания на партнеров по группе, зато зрителям очень нравится.

Притягательные мелодии Заппа любил намного меньше, чем заковыристые гармонии и внезапные контрапункты. Может, поэтому в нашей стране он был почитаем скорее гурманами. И вряд ли вы вспомните хоть один хит Заппы. Зато на концертах этого худого и усатого, черноволосого гитариста, со стороны больше похожего на оккультного мага, всегда царил дух эксперимента, эпатажа, куража, поиска новых музыкальных форм. Благо именно Заппа, достойный сын своего папы - сицилийского физика, во многом и изобрел синтетический стиль фьюжн, и свою систему записи партитуры в нотной грамоте, от которой симфонические музыканты приходили в ужас, но затем разучивали и охотно подыгрывали Фрэнку на гастролях. Да и эпоха увлечения рокеров синтезаторами начиналась в 70-е именно с него.

Вот и фильм "Заппа" об этом экстраординарном музыканте получился такой же, с массой контрапунктов. То выступление 1991 года в Праге, ставшее для Заппы последним, то его кадры на сцене с Джоном Ленноном, то с разными инкарнациями своей группы (хотя сам Заппа говорил в интервью, что достойных его аккомпаниаторов не существует). А еще появляются The Beatles, Ларри Кинг, Дэвид Боуи. И четверо детей артиста, и его жена Гейл, открывшая режиссеру Алексу Уинтеру архив Заппы, где оказалось еще много неизданных записей. Некоторые из них звучат в этом фильме.

В итоге документальный фильм получился стремительным, в духе музыканта - с обилием эмоциональных коротких планов и щедрый на музыку. В общей сложности в "Заппе" за два часа прозвучали 90 треков, фрагментами. Да, режиссер не объяснил, отчего Заппа стал сочинять ни на кого не похожую музыку. Зато Уинтер создал его яркий и эмоциональный портрет на фоне бурной эпохи. Что тоже уже немало.