Какими достижениями отмечает СУЭК шахтерский праздник

Чем живет сегодня угольная отрасль России, какие перспективы у твердого топлива в XXI веке и с каким настроем в этом году встречают российские горняки свой профессиональный праздник - об этом накануне Дня шахтера мы беседуем с Сергеем Петровым, директором угольного дивизиона АО "СУЭК", крупнейшей угольной компании страны.

Что происходит на угольном рынке в настоящее время, какие факторы влияют на него?

Сергей Петров: В первой половине 2021 года мы наблюдали восстановление рынков после спада, вызванного пандемией COVID-19, который коснулся всех сфер деятельности. По всему миру восстанавливаются производства и потребительская активность, благодаря чему различные секторы экономики растут даже быстрее, чем до пандемии, что увеличивает потребление энергии. Оживление экономики набирает темпы несмотря на продолжающиеся новые вспышки распространения коронавируса в основном за счет того, что страны намного лучше справляются с ними.

К июню 2021 года основные международные индексы цен на энергетический уголь выросли более чем вдвое по сравнению с минимальными значениями предыдущего года. Это произошло в основном на фоне перебоев в поставках на международном рынке, низких температур в Северном полушарии зимой 2020-2021 годов и продолжающихся ограничений Китая на импорт австралийского угля из-за политических разногласий, которые привели к перераспределению товарных потоков. При этом российский уголь частично восполнил выпавшие австралийские поставки на китайский рынок. Перебои с поставками были вызваны различными факторами: сильные дожди в Австралии и Индонезии, ухудшение эпидемиологической обстановки в Индонезии, железнодорожные ограничения в ЮАР. Кроме того, повышение цен на газ зимой в Азии и летом в Европе оказало положительное влияние на угольный рынок.

Как работает СУЭК в этих условиях? Как компания реагирует на новые реалии, в том числе пандемию коронавируса?

Сергей Петров: Объемы международных поставок СУЭК за шесть месяцев увеличились на 5% до 27,4 млн тонн, что обусловлено восстановлением спроса как на Азиатско-Тихоокеанском, так и на Атлантическом рынках. Основными направлениями международных продаж были Китай, Япония, Тайвань, Южная Корея, Марокко, Турция, Вьетнам, Польша, Германия и Малайзия.

Стабильные финансовые и производственные показатели компании в очередной раз демонстрируют способность СУЭК преодолевать трудности. Мы добились таких высоких результатов благодаря диверсификации источников выручки, своевременным инвестициям в эффективные мощности, оптимально выстроенным производственным процессам и слаженной работе нашей команды.

Наша компания не только поддерживает стабильный уровень добычи, но и развивает новые проекты: например, введена в эксплуатацию новая, высокопроизводительная шахта "7 Ноября - Новая", оснащенная современным оборудованием. Также компания продолжила работу по наращиванию производства на предприятиях, нацеленных на поставки на азиатские премиальные рынки.

Пандемия накладывает свой отпечаток, и общая ситуация в мире остается нестабильной. Поэтому мы продолжаем прилагать все усилия для обеспечения бесперебойной работы наших предприятий. Для охраны здоровья и безопасности сотрудников активно помогаем регионам нашего присутствия. Стабильность в регионах, где работают наши предприятия, здоровье и благополучие наших сотрудников, членов их семей, жителей городов и посёлков - наш безусловный приоритет!

Какие перспективы у угля, на ваш взгляд, в будущем и какова стратегия СУЭК на ближайшие годы?

Сергей Петров: Относительно перспектив угля: согласно исследованиям Международного энергетического агентства, через 30 лет уголь по-прежнему будет одним из основных ресурсов для производства электроэнергии в мире, объем международной торговли углем увеличится по сравнению с сегодняшним уровнем, а торговые потоки продолжат смещение в направлении стран Азии.

Если вкратце, то наша стратегия сосредоточена на развитии угледобывающих активов, расположенных в непосредственной близости от растущего азиатского рынка. Значительная часть производимого нами угля является высококалорийным с низким содержанием азота и серы, а именно такой уголь пользуется повышенным спросом в Азии несмотря на его высокую стоимость.

Мы работаем над операционной эффективностью на всех этапах деятельности, от производства до транспортировки, для поддержания рентабельности на всех стадиях рыночного цикла.

Компания уверенно смотрит в будущее, для этого у нас есть четкая стратегия, масштабная инвестиционная программа и дружный коллектив профессионалов высочайшего класса.

Сергей Михайлович, пользуясь случаем, поздравляем СУЭК и всех сотрудников компании с ее 20-летием, которое вы празднуете в этом году, и, конечно же, с Днем шахтера! Успешной работы на благо людей, постоянного роста и развития!