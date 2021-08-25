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29.08.2021 06:30
Рубрика: Общество

Какой будет еда через 50 лет

Текст: Елена Мационг
Российская газета - Неделя № 193(8544)
Об этом мы спросили кандидата медицинских наук, диетолога, доцента кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской помощи Уральского государственного медицинского университета Ларису Федотову.
Гаджеты подскажут, можно нам сегодня есть фастфуд или нет. Фото: REUTERS Гаджеты подскажут, можно нам сегодня есть фастфуд или нет. Фото: REUTERS
Гаджеты подскажут, можно нам сегодня есть фастфуд или нет. Фото: REUTERS

Лариса Федотова: Как бы это ни показалось странным, но на то, что мы в будущем будем есть, повлияет цифровизация. Причем еще гораздо раньше, чем через 50 лет. Уже сегодня мы с помощью разных гаджетов измеряем, сколько шагов прошли, какой у нас уровень глюкозы, пульс, давление и т.д. Правда, пока всем этим "докторам на руке" мы не особо доверяем, используем их, скорее, ради интереса. Потому что разные "умные" гаджеты и число шагов могут насчитать разное. Но в будущем систему отстроят, данные с устройств-помощников будут поступать врачу, он их тщательно проанализирует и скажет, что человеку употреблять в пищу оптимальнее всего, исходя из его индивидуальных особенностей. То есть "цифра" позволит выработать стратегию рационального питания индивидуально для каждого человека. Причем для этого не нужно будет стоять в очереди в поликлинику, получать талоны и т.д. В основе этого лежит телемедицина.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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По какому пути пойдет человечество в выборе еды будущего? Преследуя модный сегодня тренд на экопродукты или, напротив, на технологичную еду? То же мясо, выращенное из стволовых клеток, например.

Лариса Федотова: Думаю, мы пойдем по пути: выбирай качественное и полезное с учетом индивидуальных потребностей своего организма. Ну и, очевидно, с поправкой на содержимое своего кошелька. Для кого-то не очень полезны деревенские натуральные продукты из-за повышенной жирности. А кто-то ни за что не будет есть мясо из пробирки, за которое сегодня так ратуют защитники животных. Дело в том, что широкомасштабное производство такого мяса может потребовать увеличения добавок в виде гормонов в биологическую культуру. Кроме того, пока не разработана ни одна технология изготовления искусственного мяса в больших масштабах без использования антибиотиков для предотвращения инфекций, что, в свою очередь, может провоцировать аллергию у тех, кто к ней склонен. Хотя конечная цель у создателей такого продукта благая - производство более здорового мяса, чем обычное, в первую очередь за счет снижения содержания жира и регулирования питательных веществ. В культивируемое мясо добавляют например омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Поэтому выбор перед нами будет стоять всегда. И в будущем, безусловно, тоже.

А какие продукты вы бы исключили из питания вовсе?

Лариса Федотова: Ни один не стала бы вычеркивать из рациона, если только человек ничем не болен. Нам нужны и сахар, и соль, и жиры, и глютен, и лактоза, о вреде которых так часто твердят. Другое дело, что во всем нужна мера. Питание должно быть сбалансированным, а потому - разнообразным. Есть нужно 4-6 раз в день, небольшими порциями, изредка можно себе позволить и что-то из фастфуда. Я бы вообще советовала почаще прислушиваться к собственному организму, он сам подскажет, что ему нужно - и сегодня, и в будущем.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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