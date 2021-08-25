...Эвелине недавно исполнилось семь. Ее очаровательная мордашка "украшает" сайт Следственного управления СК России по Нижегородской области. Девочка в розыске уже несколько месяцев.

Из дома в Дзержинске Эвелину еще в апреле забрал, как пишут следователи, "32-летний иностранец". Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении ребенка свободы.

Иностранец, о котором идет речь, - гражданин Украины Михаил Яцик, отец Эвелины. На днях он публично, записав видеоролик, обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Требует прекратить его незаконное уголовное преследование. И задает вопросы: как это вообще возможно, возбудить уголовное дело против родного отца ребенка? Михаил не лишен родительских прав, он куда хочет, туда с дочерью и едет, где хочет, там с ней и живет, не так ли?.. Кстати, где он сейчас, Михаил не раскрывает - опасается оказаться под арестом. С "РГ" он связался при помощи новосибирского адвоката Алексея Селютина. Но это вовсе не значит, что Михаил с дочерью в Сибири.

Мать Эвелины, Анастасия Яцик, убеждена - Михаил вывез дочь на территорию Украины. "С десятого апреля я не слышала ее голоса", - говорит Анастасия. С Михаилом они развелись еще в 2016-м. Прошло пять лет, и сейчас оба - на грани нервного срыва. Она плачет, потому что дочки нет рядом. Вместо надежды - чувство вины: оказалась плохой матерью, ведь как может мать не знать, где ее ребенок? Внутри у бывших супругов - огромное горе. Внешне - ожесточенная борьба. Михаил считает, что бывшая супруга после развода, в 2017 году, незаконно вывезла дочь с Украины (Эвелина родилась на территории этого государства). Он своего согласия на это не давал, и решение суда, который дал Анастасии разрешение на вывоз дочери, оспаривал. После отъезда Анастасии с дочкой на Украине было возбуждено уголовное дело. Эвелину в России искал Интерпол! Анастасия утверждает, что не скрывала ребенка - они с Эвелиной жили по месту прописки в России.

Потом - перемирие. Михаил принял решение переехать в Россию, чтобы быть рядом с дочкой. Снял жилье в Дзержинске. Вот-вот должен был получить разрешение на временное проживание. Встречался с ребенком. "Я доверяла ему настолько, что у него были ключи от нашей квартиры, он мог приходить в любое время. Хотела верить, что все наладится", - говорит Анастасия. Михаил утверждает обратное - его разными способами ограничивали в общении с дочерью. И 10 апреля, он сознательно пошел на обострение отношений - увез дочку погулять в Москву. А уже через несколько часов обнаружил в Сети новости - розыск, уголовное дело, в квартире провели обыск, забрали вещи... После этого решил не возвращаться. Надо сказать, что Анастасия "московскую прогулку" считает легендой, а похищение Эвелины - заранее и тщательно спланированным. И жестоким - ребенок болел, а от температуры у нее бывают судороги, ну кто повезет дочку в Москву в таком состоянии? Михаил, в свою очередь, называет сказкой болезнь ребенка.

И отец, и его адвокаты говорят о том, что сложившуюся ситуацию необходимо срочно вернуть в правовое поле. Фото: предоставлено Михаилом Яциком

Адвокат Алексей Селютин, разделяя возмущение своего доверителя, говорит о том, что неадекватно ведет себя и правоохранительная система. Пока и он, и сам Михаил Яцик, которого в сообщениях следственного органа называют "подозреваемым", не видели ни одного процессуального документа. Возбуждено ли уголовное дело? Если да, то по какой статье УК? Если действительно по 127-й - незаконное лишение свободы, то это совсем уж пальцем в небо, говорит адвокат.

Верховный суд объяснил, что при незаконном лишении свободы жертва остается в том месте, где ее захватили. А если ее перемещают, то это уже 126-я, похищение человека. Странно и то, что в нижегородском Следственном управлении адвокату не дают возможности ознакомиться с документами по делу. Но самое главное, что Михаил Яцик не может обвиняться в похищении дочери в принципе. Он не лишен родительских прав, и все юристы в один голос подтвердили "РГ" - в киднеппинге родителей в России не обвиняют, ведь они вправе определять местонахождение детей. У дела нет судебной перспективы. Есть мнение, что дело возбудили только для того, чтобы появилось веское основание объявить ребенка в розыск. Который, как мы видим, не дает результатов.

И сам Михаил, и его адвокат говорят о том, что необходимо вернуть ситуацию в правовое поле. Об этом мечтает и Анастасия - ведь закон гарантирует родителям равные права на воспитание ребенка, а она сейчас и поговорить с дочкой не может. Но где границы этого правового поля? Эксперты признают: они едва различимы. Поэтому и споры о детях, и главное, исполнение судебных решений - особенно если речь идет о разных государствах - длятся годами. Пока ребенок не вырастет.

Мнение

Ребенок - не чемодан

Дмитрий Власенко, адвокат, представляющий интересы Анастасии:

- Я убежден, что в действиях отца действительно усматривается и похищение ребенка и последующее незаконное лишение его свободы. Необходимо установить, по каким документам ребенок пересекал границу, хотя у нее был оформлен запрет на выезд за границу - здесь тоже можно выявить нарушения закона. Кроме того, если мать незаконно лишала Михаила возможности общаться с ребенком - почему он не обращался в суд и не отстаивал свои права законными методами? Ведь ребенок - не чемодан, и его нельзя взять и унести. В первую очередь это живой человек, который имеет свой распорядок дня, привычки, а в силу своего возраста очень уязвим и требует особенного внимания и заботы. В ближайшее время Анастасия Яцик будет просить у Следственного комитета РФ подготовить и направить в Украину поручения о международно-правовой помощи в целях установления местонахождения ребенка и похитителя.

Буква закона

Способы решения конфликтов

Законных способов защиты от подобных конфликтов немного. Первый: как подчеркнула адвокат Ольга Диулина, еще в рамках бракоразводного процесса необходимо определить, где и с кем ребенок будет проживать, а также порядок его общения с другим родителем (с такими требованиями можно обратиться в суд и после развода). Это должно быть зафиксировано в судебном решении, за неисполнение которого можно потом привлекать к ответственности нарушителя (как - смотри ниже). Это не спасает от откровенного криминала, но уж что есть.

Второе: каждый родитель вправе установить запрет на вывоз ребенка за границу, обратившись в миграционное подразделение полиции. Ребенка по заявлению родителя вносят в соответствующую базу данных, и легально пересечь границу с ним уже не получится. Как рассказала Ольга Диулина, на практике такие запреты нередко приводят к грустным последствиям: ребенок лишается возможности участвовать в соревнованиях в другой стране и т. д. Такой запрет можно ограничить, обратившись в суд и обосновав необходимость выезда. Суд примет решение на какой-то один конкретный случай (разрешит поехать на лечение, например), но не снимет запрет навсегда.

Третье: когда-то в отношении родителей, которые грубо нарушают права бывшего супруга на воспитание ребенка, возбуждали уголовные дела о самоуправстве. Сейчас эта практика прекращена, зато, как рассказал "РГ" адвокат Павел Яровой, лет 10 назад в КоАП РФ появилась часть 2 статьи 5.35, которая устанавливает ответственность одного из родителей, скрывающего от другого информацию о том, где находится их ребенок. И за неисполнение судебных решений, о которых мы сказали первым делом. Штраф - от 2 до 3 тысяч рублей, а за повторное нарушение можно получить 4-5 тысяч штрафа или даже пять суток административного ареста. Норма есть, но является ли она эффективным средством защиты прав родителей при таких-то гигантских штрафах? Эксперты сомневаются.

Четвертое: если ребенка незаконно вывезли за границу, придется обращаться к международному праву. Как рассказала адвокат Елена Мадеева, в этих случаях применяется Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года, так называемого Гаагская конвенция. В ряде стран она не действует, и это не только далекие от Европы США, но и Азербайджан с Таджикистаном. И это в принципе сложный и долгий процесс.