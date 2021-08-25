"Книжная индустрия" представила книгу и назвала номинантов "Ревизора"

В издательстве АСТ вышла новинка "Книжные люди. Кто создает, продает, продвигает книги в России?" - ее автор главный редактор журнала "Книжная индустрия" Светлана Зорина. Вместе с презентацией издания объявили и короткий список еще одного детища журнала - премии "Ревизор".

Всего на конкурс "Ревизор" - а в этом году лучших в книжном деле выбирают уже в десятый раз - было подано свыше 200 заявок. В шорт-лист в 14 номинациях среди прочих вошли издательства "Самокат" и Corpus, книжные магазины "Подписные издания" и "Другие измерения", фестивали "Книжный маяк Петербурга" и "НАУЧПОП-2020".

На победу также претендуют журналисты, блогеры, библиотеки, ряд образовательных и инновационных проектов. Кроме того, специальным дипломом будет награжден шеф-редактор портала "Год литературы" Михаил Визель. Полный список номинантов можно посмотреть на официальном сайте журнала "Книжная индустрия", а итоги подведут в конце сентября.

Что же касается только-только вышедшей из печати книги Светланы Зориной, то в ней под одну обложку собраны беседы с издателями, книгопродавцами, критиками, иллюстраторами. В их числе - Борис Пастернак, создатель и директор издательства "Время". С разрешения автора "РГ" приводит несколько вопросов, заданных ему.

Борис Пастернак: "Издательство - это не сфера обслуживания, а учреждение культуры"

Фото: предоставлено издательством АСТ

Что для Вас значит профессия издателя - это бизнес, удовольствие, судьба?

Борис Пастернак: Сейчас это способ существования. Мы ловили невероятный кайф от нашей серии классики. Алла Гладкова шутила: "Боже мой! Я иногда смотрю корректуру и поражаюсь, какую же мы чепуху издаем по сравнению с Толстым и Тургеневым". Ну, что делать, новые тургеневы растут медленно…

Существует ли формула бестселлера?

Борис Пастернак: Основатель "Лимбуса" Константин Тублин описал когда-то свой издательский опыт примерно так: "Из ста изданных книг одна-две станут бестселлерами, десять потребуют допечаток, двадцать выйдут в ноль, а остальные - в убыток". Я с тех пор все время проверяю эту статистику - действует, пропади она пропадом. Угадать, что выстрелит, невозможно. Ну, почти невозможно.

Литературная критика могла бы повысить тиражи. Но в российском культурном пространстве ее совершенно не хватает, не так ли?

Борис Пастернак: Литературная критика просто вырождается в какое-то рекламное аннотирование! Критиков и раньше много никогда не было. Но выходила более-менее заметная новинка - и ее в пяти газетах рецензировали профессионалы. А теперь многие газеты вообще позакрывали отделы культуры. Надежда осталась на культурные порталы: "Горький", "Арзамас", Colta, Meduza, "Год Литературы", "Папмамбук"… Но этого же мало. Литературные вкусы начинают диктовать сетевые блогеры, а они в большинстве своем только сбивают прицел. Между тем в развитых в издательском отношении странах профессиональная литературная критика никуда не делась, она задает критерии, диктует моду. Попадание в топ-лист серьезного издания означает сразу резкий подъем продаж. А у нас происходит вытеснение на обочину не только самой книги, но и разговора о ней. Это все печально, но, надеюсь, все же поправимо.

Ваши издательские планы? Вы продолжите издавать современную русскую прозу?

Борис Пастернак: Планы все те же: классика, книги для подростков, поэзия. Конечно, наше магистральное направление - современная русская проза. Сейчас, на мой взгляд, у нее ренессанс. При этом издателю приходится ломать стереотипы, которые диктует массовая литература. Например, такой: предел объема - 250 страниц, больше современный читатель не осилит. Мы издали двухтомную "Свечку" Валерия Залотухи, роман сложной архитектуры, 1700 страниц. Напечатали уже третий тираж, а он продается и продается. Работает, конечно, и премия "Большая книга", но главный эффект - от сарафанного радио. И это обнадеживает.