Когда лекарства по рецепту можно будет покупать онлайн

Планируется, что эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами будет запущен до конца года. В случае его успешного проведения проект будет внедрен по всей стране. Об этом "Российской газете" рассказали в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки лекарств).

Сейчас проект прорабатывается совместно с Минздравом. Ранее в Минэкономразвития назвали регионы, в которых введут экспериментальный режим: это Москва, Московская и Белгородская области. Обязательным условием эксперимента станет переход в этих регионах на отпуск лекарств в аптеках по электронным рецептам, которые в свою очередь должны быть интегрированы в систему маркировки.

Благодаря системе маркировки будут отслеживаться все лекарства, которые отпускаются онлайн по электронному рецепту, это защитит россиян от приобретения фальсифицированных и некачественных препаратов.

"При этом нужно понимать, что система электронных рецептов не означает запрет бумажных назначений, - пояснили в компании "Медиката" (разработчик системы управления медицинскими назначениями "Электронный рецепт"), которая помогает в запуске пилотного проекта в Белгородской области. - Просто в электронной медкарте пациента теперь по каждому приему врача должна сохраняться метка-информация о назначении лекарства. Эта метка и считается электронным рецептом".

В "Медикате" подчеркнули, что суть электронного рецепта как раз в том, чтобы сохранить информацию о назначениях пациенту, который проходит лечение. Сам документ создается в медицинской информационной системе врача, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и передается по защищенным каналам. После этого он также попадает к пациенту в мобильное приложение или на сайт госуслуг. Получить лекарство по электронному рецепту можно несколькими способами: продемонстрировать QR-код в приложении, по бумажному дубликату (это распечатка рецепта, на которой есть вся информация о назначении и QR-код), а также, продиктовав номер своего СНИЛСа.

Прорабатывается вопрос о бесплатной доставке льготных лекарств с участием Почты России, оплата доставки планируется из фонда ОМС.