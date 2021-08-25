Указ главы Республики Коми от 25 августа 2021 года № 103 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 25 августа 2021 г. № 103





Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в пунктах 11, 16.1 слова "31 августа" заменить словами "30 сентября";

2) в подпункте 31 пункта 19.1 слова "31 августа" заменить словами "25 августа";

3) абзац первый пункта 19.41 и пункт 19.81 после слов "2021 г." дополнить словами "до 25 августа 2021 г.".







