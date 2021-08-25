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25.08.2021 14:02
Рубрика: В мире

Копенгаген признан самым безопасным городом в мире

Текст: Александр Саможнев
Площадь Амагерторв в старом городе Копенгагена, Дания. Фото: iStock Площадь Амагерторв в старом городе Копенгагена, Дания. Фото: iStock
Площадь Амагерторв в старом городе Копенгагена, Дания. Фото: iStock

Столица Дании названа самым безопасным городом мира в новом масштабном исследовании Economist Intelligence Unit (EIU). По пяти составляющим городской безопасности - цифровой, здравоохранения, инфраструктуры, личной и экологической - Копенгаген возглавил рейтинг, набрав 82,4 балла из 100.

Фото: Aксель Шмидт/ РИА Новости
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Датчане обошли таких бывших лидеров, как Токио, Сингапур и Осака в четвертом издании индекса безопасных городов, который EIU составляет раз в два года и впервые включает показатели экологической безопасности. В первую десятку рейтинга вошли европейские города Амстердам и Стокгольм. В число наименее безопасных из 60 городов попали Лагос, Каир, Каракас, Карачи и Янгон.

"Наряду с безопасностью здравоохранения, коронавирус оказал влияние на все показатели безопасности. Кроме того, наблюдается очень сильная корреляция между странами с высоким уровнем дохода и показателями индекса", - цитирует телеканал CNBC проектного директора EIU Пратиму Сингх.

По ее словам, добавление экологической безопасности отражает возросшую важность вопросов устойчивого развития и мер по адаптации к климату после пандемии коронавируса. При этом Копенгаген и Торонто показали заметно лучшие результаты по новому компоненту, чем города из тройки лидеров предыдущих лет.

Кроме того, цифровая безопасность стала более приоритетной, поскольку работа и торговля переместились в интернет, а безопасность инфраструктуры пришлось корректировать в связи с изменениями в поездках и потреблением коммунальных услуг.

Исследование должно послужить напоминанием правительствам и политикам о необходимости дальнейших инвестиций в меры безопасности и защиты, особенно в политически и экономически нестабильных странах, полагают составители рейтинга.

В мире Европа Дания

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